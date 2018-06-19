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19 Haziran 2018 18:12

Manavgat’ta kayıp genç evine döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Ramazan Bayramı’nın 2.

Manavgat’ta kayıp genç evine döndü

19 Haziran 2018 18:12

gününden beri kendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulan Mustafa Şahan (26) isimli genç Pazartesi gecesi evine döndü.


Edinilen bilgiye göre, Pazartesi akşam saatlerinde ailesini arayan Şahan’ın Alanya’da olduğunu, otomobilinin yakıtının bittiğini ve parası olmadığı için yakıt alamadığını belirterek para istediği, ailesinin parayı göndermesinin ardından gece evlerine döndüğü bildirildi. Mustafa Şahan’ın bir arkadaşının çektiği krediye kefil olduğu, arkadaşı krediyi ödemeyince kendisi hakkında yakalama çıkarıldığı ve yol kontrolünde jandarma tarafından yakalandığı, jandarmanın serbest bırakmasının ardından da Alanya’da yaşayan arkadaşını bulmak için Alanya’ya gittiği, ailesinden çekindiği için bu durumu ailesine söylemediği iddia edildi.




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