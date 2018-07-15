Manavgat’taki orman yangınları kontrol altına alındı

İlk yangın, Kadılar Mahallesi Kocatepe mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Yangına 1 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 15 arozöz ve 3 dozer ile çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 hektar tarım arazisi ile 13 hektar ormanlık alan ile karpuz ekili tarım arazisi ile bazı seralar da zarar gördü. Yangının sıcak havaya bağlı olarak elektrik tellerinden çıkmış olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Uzunkale merkez mevkisinde ormanlık alanda başlayan yangın da kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ettiği bildirildi.