MATSO Bakan Çavuşoğlu’nu ağırladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beraberindeki heyetle, Nisan ayında yapılan seçimde yeniden göreve gelen MATSO yönetimini ziyaret etti. MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, yönetim kurulu üyeleri, meclis divanı, meclis üyeleri ve komite üyeleri tarafından karşılanan heyette Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Mustafa Köse, Atay Uslu, Sena Nur Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mendres Türel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve ilçe Başkanı Hasan Öz yer aldı.

"Üniversite talebi"

Ahmet Boztaş, Bakan Çavuşoğlu’na MATSO olarak ilettikleri tüm sorun ve taleplerde kendilerine yardımcı olduğunun altını çizdi. Boztaş, "Bakanımıza bugüne kadar götürdüğümüz tüm sorun ve taleplerimiz konusunda bize yardımcı oldu. Yurt dışında olsa bile aradığımızda en geç 20 dakika içerisinde geriye dönüş yapıyor. Özellikle Fakültemizin açılmasında akademik kadronun açılmasında ve atamalarında diğer tüm konularda bize yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ederek Manavgat’a üniversitenin kurulması talebinde yeniden bulunuyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu ise bu dönemde de MATSO yönetiminden büyük hizmetler beklediklerini belirterek, " MATSO’nun Manavgat’a verdiği hizmetlerin takdire şayan.’Ne varsa Manavgat’ta var’ sloganı ile yapılan ticaret fuarı ve ’Manavgat’ta iş var’ sloganı ile yapılan istihdam fuarı Manavgat’a büyük değer kattı."dedi.

"MATSO’nun üniversite talebine destek veriyoruz"

Üyelerin eğitime destekten de övgüyle bahseden Çavuşoğlu, Başkan Boztaş ve MATSO yönetiminin Manavgat’a bir fakülte kazandırdığını ve üniversite kazandırmak için gösterdiği çabaya değindi. Kendilerinin de Manavgat’a üniversite kazandırılması yönünde sözleri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bunun olması için çaba gösterdiklerinin altını çizdi. MATSO yönetimine bir vakıf üniversitesi kurması çağrısında bulunan Bakan Çavuşoğlu, yeni dönemde görevlerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve Bakan Çavuşoğlu’na birbirlerine karşılıklı plaket takdim etti.