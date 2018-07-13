MATSO Başkanı Boztaş’tan 15 Temmuz mesajı

yıldönümüne giriyoruz. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. 15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğunu kaydeden Boztaş, “bu alçak, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece Fetullahçı terör örgütü, “devleti” ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı, ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak, Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai amacı, Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti” dedi.

Milletin, cesareti ve feraseti ile bela ve fitnenin durdurulduğunu ifadeden Boztaş, “Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu. İlk andan itibaren, devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık. Darbe girişimine karşı net tavır gösterdik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık. Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. 15 Temmuz’da Türkiye en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vermiştir. Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik. Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dışındaki hiçbir güç yönetemez.”