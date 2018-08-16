MATSO üyelerine mesleki yeterlilik belge semineri

El Motorlu Kara Taşıt Ticareti yönetmeliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MATSO Çok amaçlı Otogar Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca ve Ticaret İl Şube Müdürü Mesut İlter katıldı. Toplantıda, MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Perakende Ticareti Yasası’nın düzenlenerek yürürlüğe girmesinin ardından ona bağlı yönetmeliklerin çıkmaya başladığını söyledi. Bunlardan birinin de İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği olduğunu vurgulayan Boztaş, yönetmeliğin 13 Şubat 2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığını hatırlattı. Başkan Boztaş, yönetmeliğin ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlandığını söyledi.

Yönetmeliğin paletli makine ve iş makineleri dışındaki kalan motorlu taşıtların tamamının kapsadığını söyleyen Ahmet Boztaş, "Oto galericiliği ya da 2. el motorlu taşıt ticareti yapan yada yapmayı düşünenlerin iş yeri açarken yönetmelik kapsamında yetki belgesi alması gerekiyor. 1 yıl geçiş süresi var. 1 yıl sonra noterler yetki belgesi olmayanların işlemlerini yapmayacak. Ticaret il Müdürlükleri konu ile ilgili denetleme yapacak. Belediyelerde işyeri açma ruhsatı vermeyecek" diye konuştu.

“Mesleki yeterlilik belgesi TOBB tarafından MATSO aracılığı ile verilecek”

Mesleki yeterlilik belgelerini bağlı bulundukları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından verileceğini kaydeden Boztaş, “TOBB tarafından yapılacak 2 sınavın ardından başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgelerini bağlı Oda olarak biz vereceğiz. TOBB tarafından Odamızda verilecek belgenin ardından Ticaret İl Müdürlüğüne giderek bir yetki belgesi alacaksınız. İşlemlerinizi noterde bu yetki belgesi ile gerçekleştireceksiniz. Eğer bu yetki belgesini almamışsanız işlemleriniz gerçekleştiremeyeceksiniz. Yeni işletme açacak olan ve bu belgesi olmayanlara belediye tarafından işletme ruhsatı verilmeyecek. Bu belge yerine hiçbir belgenin geçerliliği yok” dedi.

Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca da MATSO Başkanı Ahmet Boztaş’ın güzel çalışmalara imza attığını belirterek kendisini tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Ticaret İl Müdürü Dizerkonca ve Şube Müdürü Mesut İlter tarafından toplantıya katılanlara ’İkinci El Motorlu Kara Taşıtları’nın Ticareti Hakkında’ yayımlanan yeni yönetmelikle ilgili bilgiler verildi.