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20 Ağustos 2018 15:54

Mezarlık ve şehitliklerde hüzünlü bayram

Antalya’da şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ve şehitlikleri ziyaret etti, dualar okudu.

Mezarlık ve şehitliklerde hüzünlü bayram

20 Ağustos 2018 15:54


Kurban Bayramı arifesinde, Antalya’daki tüm mezarlıklar, ziyaretçilerle doldu. Sabah erken saatlerinde başlayan mezar ziyaretleri, gün boyunca da devam etti. Ölen yakınlarının mezarlarına gelen vatandaşlar, mezarları suladı, çiçekler dikti, Kuran okuyup dualar etti. Bazı vatandaşlar da, tıpkı evlerinde yaptıkları bayram temizliği gibi ölen yakınlarının mezar ve çevresini temizledi.


Şehitlikteki ziyaretlerde ise hüzünlü anlar yaşandı. Uncalı Kent Mezarlığı’ndaki şehitlikte de şehit yakınları hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarına sarılıp gözyaşı döktü. Şehitlikleri ziyaret eden sadece şehit yakınları olmadı. Diğer vatandaşlar da şehitliğe girerek, vatan uğruna canını kaybeden tüm şehitlerin mezarı başında dualar etti.




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