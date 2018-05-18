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18 Mayıs 2018 11:25

MHP’nin Milletvekili adayları belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 24 Haziran’da gerçekleşecek olan 27.

MHP’nin Milletvekili adayları belli oldu

18 Mayıs 2018 11:25

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için adayları açıklandı.


MHP’nin Batı Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Antalya, Isparta ve Burdur’daki milletvekili adayları açıklandı. Antalya’da 16 milletvekili adayı gösteren MHP’nin ilk iki sırasında Devlet Bahçeli’nin iki danışmanı aday gösterildi. Geçtiğimiz dönem 2 milletvekili çıkaran MHP’de mevcut milletvekillerinden Mehmet Günal yeniden aday gösterilmezken, Ahmet Selim Yurdakul 2’nci sıradan yine aday oldu.



Milletvekili Aday sıraları şöyle:


Antalya: Abdurrahman Başkan, Ahmet Selim Yurdakul, Tarkan Akıllı, Hüseyin Yıldız, Tuncay Temur, İlknur Fidan Kepez, Mehmet Ali Tuna, Yeter Keskin Öteleş, Ziya Yıldırım, Ömer Özbek, Mustafa Kürşad Sert, Suat Akgül, Tümer Emeksiz, Şükran Akça, Kürşad Tatar, Mustafa Hakan Topcu.


Burdur: Hikmet Ökte, Hüseyin Ünlü, Murat Arık.


Isparta: Hasan Basri Sönmez, Zübeyde Turhan, Özgür İsmailoğlu, Ali Özkan.




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