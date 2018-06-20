Milletvekili adayı Çelik, “Milletimiz cevabı sandıkta verecek”

AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik Döşemealtı İlçesinde esnafı ziyaret etti. Toplumun belkemiği olan esnafın evine ekmek götürebilmesi için ülkede huzur, güven ve istikrar ortamının şart olduğunu söyleyen Çelik, “Eğer toplumda güven ve istikrar endişesi olursa bundan en çok etkilenecek olan esnaftır. Bu nedenle istikrarın devamının sağlanması çok önemli. 24 Haziran seçimleri bize bu seçeneği sunuyor. Eğer varolan istikrardan yana oy kullanırsak ülkemiz yatırım ve hizmetlerine kaldığı yerden devam edecek ve şahlanışımızın zaman kaybına uğramadan devam edecektir” dedi.

Çelik, “Bir süreden bu yana ülkemizdeki bu güven ve istikrar ortamını bozmak isteyen dış güçler ve onların içerideki destekçileri ekonomik baskılar başta olmak üzere bir takım sinsi planlar içerisinde. Elbette bunu bizler farkındayız ve milletimizi de yapılmak istenenleri görüyor, biliyor. Milletimiz 24 Haziran’da ülkemizdeki huzur ve istikrarı bozmak isteyenlere karşı en güzel cevabı sandıklarda verecektir. Milletimizin söz konusu vatan olduğunda neler yapabileceğini 15 Temmuz’da gördük ve yaşadık. 24 Haziran’da da aynı şuurla hareket ederek tercih yapacağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu.