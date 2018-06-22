Milletvekili Adayı Kemal Çelik: “Türkiye şahlanarak büyüyecek”

24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesi olacağının altını çizen Çelik, “Cumhurbaşkanlığı sistemi ile devletin bütün kurum ve kuruluşları çok daha hızlı kararlar alarak hizmet verecek. Mevcut sistemin oluşturduğu hantallık olmasaydı son 16 yıldır ülkemiz kat be kat fazla büyüme gösterecekti. O nedenle biz her gittiğimiz yerde ‘24 Haziran’dan sonra yeni hükümet sistemi ile Türkiye şahlanarak büyüyecek’ diyoruz. Bu nedenle ‘24 Haziran bir milat olacak’ diyoruz. Bu miladı milletimiz ile birlikte yazacağız” diye konuştu.

“Kirli oyunları birlikte bozacağız”

“24 Haziran seçimlerinde mesele, memleket meselesidir” diyen Çelik şunları söyledi:

“Seçim çalışmalarımız boyunca ‘Söz konusu ülke. Söz konusu Türkiye’ dedik. Bu nedenle ülkemizin geleceği konusunda AK Parti ile aynı düşünceleri paylaşan Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakını kurduk. 25 Haziran sabahı milletimizin desteğiyle güçlü bir meclis ve güçlü bir hükümet ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyerek güçlü bir Türkiye’nin önünü açarak kirli oyunları hep birlikte bozacağız.”