Milletvekili Aydın: “Tarım ve ihracat şahlanacak”

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Gazipaşa Hali’ni ziyaret etti. Üretici ve tüccarlarla sohbet eden Milletvekili Aydın, tarım ürünleri ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Aydın, dikenli salatalığın Gazipaşa için önemli bir ihracat ürünü olduğuna dikkat çekerek, “İhracat Antalya için en önemli sektörlerin başında geliyor. İhracat derken yalnıza üretici ve ihracatçı diye düşünmemek gerek. Komisyoncu, nakliyeci, paketleme tesisi derken ihracat pek çok insana iş sağlayan bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. İhracatın ülke ekonomisine sağladığı katkıları da düşünecek olursak ihracat her zaman desteklenmesi ve geliştirilmesi gerek bir sektör olarak öne çıkıyor. AK Parti bugüne kadar ihracatın desteklenmesi adına önemli çalışmalar yaptı. 24 Haziran sonrasında yapılacak olanlar ise bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından seçim beyannamemizde açıklandı” dedi.

Yeni piyasalara ulaşacağız

Tarım ürünleri ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için yoğun çaba sarf edildiğini söyleyen Aydın, “Ürünlerimiz için yeni pazarlar bulmak, yeni piyasalara ulaşmak için çabalarımız var. Antalya sebze meyve ürünleri ihracatı noktasında önemli bir marka oldu. Bizlere düşen de ürün çeşitliliğini artırarak ihracat gelirlerimizi yükseltmek. Geçen yıl yaklaşık 4 milyon ton yaş sebze meyve ihracatı gerçekleşti ve 2,23 milyar dolar gelir elde edildi. Bu yıl yalnızca Antalya, Burdur, Isparta illerimizi kapsayan Batı Antalya’nın ihracat hedefi 2 milyar dolar. Dolayısıyla hükümetimiz ihracatın ne denli önemli bir sektör olduğunun farkındadır” diye konuştu.

İhracatı artırmak için tarım desteklenecek

AK Parti’nin seçim beyannamesinde tarım ve ihracat ile ilgili hedeflere dikkat çeken Aydın, tarımsal ürün ihracatını artırmak için tarımın destekleneceğini ifade ederek şunları söyledi:

“Tarımsal destekler asgari 3 yıllık dönemler için açıklanacak, tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak için tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği vermeye devam edilecek. Yüksek teknolojili seracılık ve dikey tarım gibi modern tarımsal tekniklerin uygulanacağı yatırımların yapılması amacıyla çiftçiler ve girişimciler desteklenecek, yaş sebze ve meyvede yerli tohumla üretilen aşılı ve diğer fidelerin kullanımına destek sağlanacak. 24 Haziran’da Milletimizin bize Güçlü Türkiye hedeflerimizi gerçekleştirmemiz için yeniden görev vermesi halinde seçim beyannamemizde de yer alan bu maddeleri tek tek hayata geçirerek ülkemizin tarım ve ihracatta da şahlanmasını sağlayacağız.”