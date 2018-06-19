Milletvekili Çelik: “5 bölgeye mega sanayi bölgeleri kuracağız”

Şimdi büyük bir atılıma hazırlanıyoruz. 5 bölgemizde mega sanayi bölgeleri kuruyoruz” dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Alanya sanayi esnafı ile sohbet etti. Türkiye’nin yeni ve yerli teknolojiye dayalı sanayi politikasının meyvelerini vermeye başladığına dikkat çeken Çelik, “Son 16 yılda bilim, teknoloji ve yenilik atılımı ile ’Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programını’ başlattık. Sanayide orta düşük teknoloji grubundan orta yüksek teknoloji grubuna geçişi hızlandırdık. ’Yerlileştirme Ürün Programını’ hayata geçirdik. Otomotiv sektöründe yıllık üretim kapasitemizi 1 milyon adetten 2 milyon adede yükselttik. Dünyada otomotiv üretiminde 21’inci sırada olan ülkemizi rekorlar kırdığımız 2017’de 14’üncü sıraya çıkardık. Beyaz eşya sanayiinde ülkemizi dünyada 6’ncı, Avrupa’da ise 4’üncü büyük üretici ve ihracatçı konumuna getirdik. Üniversiteler ve özel sektör arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım attık. Savunma sanayinde yerliliği yüzde 65’lere çıkardık. Her geçen gün güçlenen bir savunma sanayi sektörümüz var. Ülkemizi sanayide de en üst seviyeye taşıyacağız. Türkiye’nin Otomobili Projesini hızla gerçekleştireceğiz. İnşallah yerli otomobili 2020’de yollarda görmeyi planlıyoruz. Mühendislerimiz her gün yeni başarılara imza atıyor. Daha düne kadar yapılamaz denen birçok projeyi hayata geçirdik. Bazı projeler de tamamlanma aşamasına geldi. ’Sanayide Mili atılım’ için adım üstüne adım atacağız. Şimdi 5 bölgemizde mega sanayi bölgeleri kuruyoruz. Mega sanayi bölgelerinde 140 milyar lira yatırım gerçekleştirerek 100 bin kişiye istihdam sağlanmasını hedefliyoruz. Ülkemizi sanayide ve teknolojide sınıf atlaması için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“Dijital Türkiye’nin vakti geldi”

Dijital Türkiye’nin vaktinin geldiğini söyleyen Sena Nur Çelik, “Mili Teknoloji Hamlesi ile Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanında dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alması için çalışıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi’ni başlatmayı hedefliyoruz. Dijital Türkiye’nin vakti geldiğine inanıyoruz. Yeni dönemde her alanda dijital dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’nu kurduk. Sanayinin dijital dönüşümünü gerçekleştirecek iş gücünü yetiştirmek için önemli atılımlar gerçekleştirdik. Lise seviyesinde bilişim teknolojileri alanında müfredatı oluşturduk. KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak için ilk Dijital Dönüşüm Merkezini Bilişim Vadisi’nde kuracağız. Büyük Organize Sanayi Bölgeleri’nde Tasarım ve Dijital Dönüşüm gerçekleştireceğiz. Dijital dönüşüm ve atılım programlarımızla 2 bin 500 dijital yenilik projesini destekliyoruz ve Türkiye’nin dijitalleşmesini hızlandırıyoruz. Vakit Dijital Türkiye vakti diyoruz” şeklinde konuştu.

“Mehmetçiğimiz Münbiç’te göreve başladı”

Türk askerinin Münbiç’te göreve başladığını söyleyen Sena Nur Çelik, “Bütün dünya ordumuzun, kahraman askerlerimizin gücünü gördü. Sıra Kandil’e de gelecek dedik ve geldi. Uçaklarımız Kandil’de terör hedeflerini yerle bir etti. Sıra Münbiç’te demiştik. Şimdi askerlerimiz orada göreve başladı. Amerika ile vardığımız anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Askerlerimiz Münbiç’in dış mahallerinde devriye gezmeye başladı. Münbiç’in içine de gireceğiz. Teröristler Münbiç’i tamamen boşalttığında bölge halkı güvene ve huzura kavuşacak. İnşallah aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen kurtaracağız. Ülkemize karşı kurulan planlar ve topraklarımıza yönelik saldırılara geçit vermeyiz” dedi.

Sena Nur Çelik, esnaf ziyaretinin ardından Şekerhane Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Çelik, daha sonra Alanya Ticaret ve Sanayi Odasında Alanya’da faaliyet gösteren Su Sporları temsilcileriyle buluştu.