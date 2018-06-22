Milletvekili Çelik: “Hiçbir gücün önünde eğilmeden bugünlere geldik”

AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında, Alanya’da Toptancı Hal Komisyoncuları Derneğini ve Alanyalı esnafları ziyaret etti. Çelik, “24 Haziran Türkiye için bir milattır. Vesayetin bir daha geri gelmemesi için tarihi bir fırsattır. Ülkemizde artık hiç bir ihanet çetesinin darbeye teşebbüs edemeyeceği dönemin başlangıcıdır. Türkiye’nin kaderinin belirleneceği gündür” dedi.

Pazar günü Türkiye’nin istikametinin çizileceğini vurgulayan Çelik, Türkiye’nin yarınlarını karartmak isteyen karanlık güçlerin her dönem farklı şekil ve isimlerle ortaya çıktığını ileri sürdü. Sena Nur Çelik, “27 Mayıs darbesinde ilmek milli iradenin boynuna geçirildi. 12 Eylül darbesi ülkemizin geleceğinden çaldı. 28 Şubat’ta inancımız hedef alındı. Devletimizin kurumlarını kanser hücresi gibi saran FETÖ ihanet çetesi 17 - 25 Aralık kumpasıyla milletin iradesini teslim almaya kalkıştı. ’Ne yapsalar boş, kaderin üstünde bir kader vardır’ dedik. Allah’a güvendik, milletimizin ferasetinin bütün oyunları bozacağını inandık. Büyümemizi hazmedemeyenler bu kez taşeron terör örgütlerini sahneye sürdü. 6 - 8 Ekim olaylarında 53 canımız şehit edildi. PKK, DEAŞ, FETÖ hep birlikte saldırıya geçti. Varlığımıza, birliğimize, dirliğimize, refahımıza, huzurumuza kastettiler. FETÖ’cü teröristler 15 Temmuz ihanet girişimiyle ülkemizi işgal etmeye yeltendi. Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara akın eden milletimiz yakın tarihin en cesur direnişini gösterdi. Ölümün üzerine çıplak elleriyle yürüyen kahraman milletimiz bayrağımızı yere düşürmedi” dedi.

Milletin sandıkta mührü yerli ve milli olanların ittifakına, Türkiye’ye çağ atlatan kadrolara vuracağını savunan Çelik, “Tarihi bir dönemecin eşiğindeyiz. Pazar günü en önemli seçimlerimizden birini yapacağız. Türkiye’nin gelişmesinden, dünyada söz sahibi olmasından, büyümesinden rahatsız olanlar yeni bir tezgah hazırladı. Türkiye’nin 16 yıllık kazanımlarını, birikimlerini yok etmek isteyenler aynı safta buluştu. Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürenler sözde millet ittifakı çatısı altında bir araya geldi. Benzemezler ittifakının vaatlerinde ne iş, ne icraat ne de hizmet var. Onlar sadece son 16 yılda yapılanları bozmak istiyorlar.”

“Gün, safları sıklaştırma günüdür”

24 Haziran’da yeni bir sayfanın açılacağını savunan Sena Nur Çelik, “Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. İnşallah 24 Haziran’da 16 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız kutlu yürüyüşümüzün rotasını milletimizle birlikte belirleyeceğiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın da teminatıdır. Referansımız yine biziz. Ülkemizi daha bağımsız, daha özgür, daha güçlü ve daha müreffeh yapacak tek ittifak Cumhur İttifakıdır. Geçmişlerinde icraat ve hizmet olmayanların ülkemize, insanımıza verecekleri hiçbir şey yoktur. Milletimiz kimin hizmet derdinde, kimin de bozgunculuk ve nifak peşinde olduğunu görüyor. Seçime artık çok az kaldı. Gün yeni bir aşkla, yeni bir heyecan ve azimle safları sıklaştırma günüdür. Oylarımıza sahip çıkalım. Bu fesat ve yıkım ekibine geçit vermeyelim. Bizler MHP’ye gönül veren kardeşlerimizle, milletine aşık liderimizle, vatanına sevdalı milletimizle kenetlenerek sandığa gideceğiz. Oyumuzu Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve Cumhur İttifakı için kullanacağız. İnşallah sandıktan zaferle çıktığımızda erdem, irade ve cesaretle Türkiye’yi şahlandıracağımız yepyeni bir dönemin kapısını açacağız” dedi.

“Mesele, memleket meselesidir”

24 Haziran seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunun altına çizen Çelik, “24 Haziran sıradan bir seçim değildir. Kirli ittifaklarla bir araya gelenler ile ülkemizin bekası için birlik olanların arasında bir seçimdir. Bu seçim vatanımız, bayrağımız ve ezanımıza sahip çıkanların Çanakkale ruhuyla ’önce vatan’ diyerek yola düştüğü Cumhur ittifakı ile istikrarımıza darbe vurmak isteyenler arasında karar verme seçimidir. 24 Haziran ülkemiz için milattır. Son vesayet kalıntılarının izlerinin tamamen silineceği gündür. Biz zaferin ayak seslerini Alanya’dan, Antalya’dan duyuyoruz. Biliyoruz ki, hayali olmayanın istikbali olmaz. 24 Haziran ülkemizin bağımsızlığına, ay yıldızlı bayrağımıza kalkan elleri kıracağımız tarihtir. Son 16 yılda kazandıklarımızı elimizden almak isteyenlere, huzurumuza, barışımıza göz dikenlere, terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere karar gününde en güzel cevabı verelim. Biz ülkemizin bekası için her zorlukta el ele veren Antalya’mıza, Alanya’mıza güveniyoruz, milletimize inanıyoruz. Güçlü hükümet, güçlü meclis, güçlü Türkiye için Vakit Türkiye vakti, vakit birlik vakti diyoruz. İnşallah 25 Haziran sabahı milletimizle birlikte ikinci bayramımızı kutlayacağız. Diyoruz ki; mesele mesele, memleket meselesi, mücadelemiz istiklal ve istikbal mücadelesidir.”