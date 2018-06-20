Milletvekili Çelik: “Rotamız adalet ve demokrasi, pusulamız millettir”

Yeni sistemimizle güçlü yönetim, itibarlı yasama, bağımsız yargı hedefliyoruz” dedi.

Milletvekili Sena Nur Çelik, seçim çalışmalarını Alanya’nın Demirtaş, Keşefli, Aliefendi, İspatlı, İshaklı, Seki, Beyreli ve Kocaoğlanlı Mahallelerinde sürdürdü. Mahalle ziyaretlerinde Çelik, “Ülkemizde her alan büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. AK Parti döneminde demokratikleşme ve kalkınma atılımıyla Türkiye’nin çehresi değişti. Darbe dönemlerinde topluma dayatılan temel kanunları büyük oranda yeniledik. İfade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırdık ve basın özgürlüğünü genişlettik. İnsan haklarında önemli reformlar yaparak “eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” kuralını koyduk. Türkiye’nin insan hakları karnesini olumlu anlamda değiştirdik. Sıfır tolerans politikasıyla işkenceyi ülkemizin gündeminden çıkarttık. 28 Şubat dönemi mağdurlarının mesleklerine geri dönmelerini sağladık. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını getirdik. Kız öğrencilerin, kadın kamu çalışanları ile milletvekillerinin kıyafetlerine ilişkin kısıtlamaları kaldırdık. Başörtüsü yasağına son verdik” dedi.

’’Adalet devletin ve sosyal barışın temelidir’’

24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin demokrasi tarihindeki en büyük değişiklik olduğuna dikkat çeken Sena Nur Çelik, ’’Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla adaletin devletin ve sosyal barışın temeli olduğuna inanıyoruz. Adalet mülkün temelidir, medeniyetimizin kurucu ilkesidir. Biz ‘bir mazlumun ahı arşı titretir’ hassasiyetiyle dünyaya örnek olan bir geleneğin mensupları olarak biliyoruz ki toplumlar adaletle yükselir. Haklar ve hürriyetler noktasında sağladığımız kazanımları yeni dönemde de kararlılıkla koruyacağız. Farklılıklarımız zenginliğimizdir şiarımızı hayatın her alanında hakim kılacağız. Kimlik ve yaşam tarzı dayatılmasının karşısında olmayı sürdüreceğiz. Geleneksel irfan merkezleri Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Ülkemizi dünya demokrasi liginde en üst sıralara taşımayı hedefliyoruz. Anadolu insanının gönül dünyasını ilmek ilmek işleyen Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana, Yunus Emre gibi büyük düşünürlerin irfan ışığıyla aydınlanan yolumuzda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Milletimizle birlikte çıktığımız tarihi yolculuğumuzda rotamız adalet ve demokrasi, pusulamız millettir.’’

’’Çizgimiz hakkaniyet ve vicdandır’’

Tüm insanlık için adalet vurgusu yapan Sena Nur Çelik, ’’Demokrasi ve hukuk devleti yolunda ilerliyoruz. Daha fazla demokrasi, daha güçlü hukuk devleti, daha fazla özgürlük için hayallerimizi milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Herkesin inandığı gibi yaşayabildiği, fikirlerini özgürce ifade edebildiği, refahtan hak ettiği payı aldığı bir Türkiye için çalışacağız. Umudunu Türkiye’ye bağlayan mazlum kardeşlerimiz var. Dünyadaki tüm haksızlıklara ses yükselten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm insanlığa adalet için ’’Dünya 5’ten büyüktür’’ çağrımızı sürdüreceğiz. Bizim çizgimiz hakkaniyet ve vicdandır. 24 Haziran demokrasi tarihimizdeki en büyük değişimin başladığı gün olacaktır. İnşallah 25 Haziran sabahı Yeni bir Türkiye’nin inşası için çok önemli bir eşiği geçmiş olacağız. Milletimiz bize, biz milletimize emanetiz.’’