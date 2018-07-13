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13 Temmuz 2018 18:03

Motosiklet Festivalinde Haluk Levent rüzgarı

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 8’incisi düzenlenen Manavgat Motosiklet Festivali’nde Haluk Levent rüzgarı esti.

Motosiklet Festivalinde Haluk Levent rüzgarı

13 Temmuz 2018 18:03


Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen Manavgat Motosiklet Festivali devam ediyor. Festivalin ikinci günü turnuvalar, yarışmalar, güvenlik seminerinin yanı sıra ünlü motor şovmeni Troger Mokus nefes kesen bir gösteri yaptı. Aynı akşam Manavgat Belediyesi Özgür Şarkılar grubu sergiledikleri performansla herkesi kendine hayran bıraktı. Ardından Haluk Levent, Motosiklet Festivali’nde Türkçe Rock rüzgarı estirdi. Sahnede zaman zaman izleyicilerin arasına karışan Haluk Levent, sosyal medyada söz verdiği bir hayranını da sahneye çıkararak dans etti. Konserlerin bitiminde ise DJ performansları ve sahilde gitar dinletisi gerçekleşti.




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