Muratpaşa 2 yılda 417 bin ton asfalt üretti

Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte kent mobilyalarından yeraltı çöp konteynerlerine, peyzaj bitkilerinden turunç fidanlarına ‘üreten belediye’ dönemine geçen Muratpaşa, cadde ve sokak yenileme çalışmalarında kullandığı asfaltı kendisi üretiyor.

Döşemealtı’nda 10 bin metrekarelik alana kurulu Muratpaşa Belediyesi asfalt üretim tesisi, yaklaşık 2 milyon TL’ye mal oldu. Tesis deneme üretimlerini ardından 19 Mart 2016’da gerçekleştirilen açılışla üretime başladı. Saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip tesise, yüksek üretim kalitesini korumak ve takip etmek için Ekim 2017’de bir de laboratuvar kuruldu.

Tesis faaliyete geçtiği günden bu yana 417 bin ton asfalt üretilirken Başkan Uysal, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişilere asfalt satışı yapılan tesisinin alanında Türkiye’nin en niteliklilerinden biri olduğunu söyledi. Belediyenin bu alanda üretime geçmesiyle birlikte Muratpaşa’nın cadde ve sokaklarında devam eden yenileme çalışmalarında bir standardın sağlandığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Bu tesiste ürettiğimiz asfalt, kazı gibi dış müdahaleye maruz kalmadığı sürece 40 yıl dayanma ömrüne sahip” diye konuştu.