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21 Mayıs 2018 12:41

Muratpaşa Altındağ Mahallesi yenileniyor

Muratpaşa Belediyesi, Altındağ Mahallesi’nde asfalt yenileme çalışma başlattı.

Muratpaşa Altındağ Mahallesi yenileniyor

21 Mayıs 2018 12:41


Muratpaşa Belediyesi, yağmursuyu drenajı, doğalgaz, telefon ve elektrik hatları gibi altyapısı tamamlanan mahallelerde, yol-kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altındağ Mahallesi’nde Yıldız-Tonguç Caddeleri arasında kalan sokakların yol ve kaldırımlarını yenilemeye başladı. 1. etap olarak başlatılan çalışmalar kapsamında 10 sokağın yol ve kaldırımları yenilenecek. 10 sokak, Avrupa standartlarında, uzun ömürlü sıcak asfaltla kaplanacak.


1. etapta 10 sokak


Altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerden başlayarak yolları Avrupa standartlarında, uzun ömürlü sıcak asfaltla kapladıklarını belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Altındağ Mahallemizin tüm yol ve kaldırımlarını etaplar halinde yenileyeceğiz. Ekiplerimiz şu an, eski ve bozulmuş asfaltları kazıyor. Hemen ardından sıcak asfaltla kaplamaya başlayacak. 1. etap çalışmalarımızda, 10 sokakta 3937 ton sıcak asfalt kullanarak, toplam 3100 metrelik yolu yenileyeceğiz. Yine 7000 metrekarelik kaldırım düzenlemesi yapıp, turunç fidanları dikeceğiz” dedi.




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