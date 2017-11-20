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20 Kasım 2017 12:30

Muratpaşa galibiyet serisini sürdürdü

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde Muratpaşa Belediyespor, 16 puanla liderliğini sürdürdü.

Muratpaşa galibiyet serisini sürdürdü

20 Kasım 2017 12:30


Muratpaşa Belediyespor karşılaştığı Yenimahalle Belediyespor’u 36-21 mağlup etti. Muratpaşa, ligde oynadığı 8 maçın ardından 16 puanla ligin zirvesine demir attı. Profesyonel liglerde Antalya’nın adını zirveye taşıyan tek takım olan Muratpaşa, en yakın rakibinin 4 puan önünde yer aldı.


Antrenör Birol Ünsal, sezona gerek Türkiye Kupası gerekse Süper Lig’de istedikleri gibi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Muratpaşa Belediyespor olarak geçen yıl önemli bir değişim ve dönüşüm süreci başlattıklarını dile getiren Ünsal, “Belediye Başkanımız Ümit Uysal’ın da ifade ettiği gibi bu aslında spora ilişkin bir bakış açısının, felsefenin hayata geçirilmesiydi. İlk yılın sancılarının ardından bu sezonda, şu ana kadar elde ettiğimiz sonuçlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” diye konuştu.


“Lig uzun bir maraton” diyen antrenör Ünsal, her maçı kendi içinde değerlendirdiklerini söyledi. Ünsal, pazar günü deplasmanda karşılayacakları lig sonuncusu Eskişehir Şehir Koleji maçına da bu ciddiyetle hazırlandıklarını dile getirdi.




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