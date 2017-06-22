Muratpaşa’da tatlıcılara denetim

Denetimlerde ekipler, işletme ruhsatlarından imalathanelerin hijyen koşullarına kadar her ayrıntıyı değerlendirdi.

Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme imalathaneleriyle fırın ve pastaneleri denetledi. Ekipler denetimlere, işletmelerin ruhsat kontrolüyle başladı, tezgahtarlardan çalışanların kılık ve kıyafetine, imalathanelerde bone takılıp takılmadığına kadar her ayrıntı değerlendirildi. İmalathanelerin mutfağına inen ekipler, hijyen koşulları açısından gerekli incelemelerini yapıp, yükselen hava sıcaklıklarını da göz önüne alarak gerekli uyarılarda bulundu. Denetimlerde ayrıca ürünlerin saklanma koşullarını kontrol edildi.