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22 Haziran 2017 11:12

Muratpaşa’da tatlıcılara denetim

Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı imalathaneleri ve pastaneleri denetledi.

Muratpaşa’da tatlıcılara denetim

22 Haziran 2017 11:12

Denetimlerde ekipler, işletme ruhsatlarından imalathanelerin hijyen koşullarına kadar her ayrıntıyı değerlendirdi.


Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme imalathaneleriyle fırın ve pastaneleri denetledi. Ekipler denetimlere, işletmelerin ruhsat kontrolüyle başladı, tezgahtarlardan çalışanların kılık ve kıyafetine, imalathanelerde bone takılıp takılmadığına kadar her ayrıntı değerlendirildi. İmalathanelerin mutfağına inen ekipler, hijyen koşulları açısından gerekli incelemelerini yapıp, yükselen hava sıcaklıklarını da göz önüne alarak gerekli uyarılarda bulundu. Denetimlerde ayrıca ürünlerin saklanma koşullarını kontrol edildi.




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