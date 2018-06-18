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18 Haziran 2018 10:52

Muratpaşa’da yeni iş makineleri

Muratpaşa Belediyesi’nin 2017’de 3 milyon 188 bin TL yatırımla güçlendirdiği Fen İşleri Müdürlüğü’nün araç filosuna yeni yol yapım araçları dahil oldu.

Muratpaşa’da yeni iş makineleri

18 Haziran 2018 10:52


Muratpaşa Belediyesi’nin 2017’de 8 tır ve 40 ton kapasiteye sahip taşıyıcıyla güçlendirdiği Fen İşleri Müdürlüğü’nün araç ve iş makinesi filosuna yeni yol yapım araçları eklendi. Mayıs ayında ilk tekerlekli vabil tipi silindiri makine parkına dahil eden Muratpaşa Belediyesi, ikinci vabil silindirini aldı. Titreşimle asfaltı sıkıştıran ve tandem olarak ifade edilen klasik silindirlerin aksine asfaltı statik olarak etkileyerek sıkıştıran yeni nesil silindirle özellikle ara cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalarda gürültünün en aza indirilmesi hedefleniyor. Vabil tipi silindirle birlikte bir yükleyici de parkura dahil oldu.




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