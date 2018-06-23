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23 Haziran 2018 11:53

Muratpaşa’dan 1 milyon 212 bin TL’lik önlem

Muratpaşa Belediyesi, olası çöp suyu sızıntılarını engellemek için çöp kamyonu kasalarını değiştirdi.

Muratpaşa’dan 1 milyon 212 bin TL’lik önlem

23 Haziran 2018 11:53

Değişim, 1 milyon 212 bin TL’lik yatırımla gerçekleştirildi.


Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yıllar içinde yıpranan ve çöp suyu sızıntısına neden olabilecek çöp kamyonlarını kasalarını değiştirdi. Devlet Malzeme Ofisi’yle birlikte gerçekleştirilen çalışmayla 16 ton kapasiteli 9, 11 ton kapasiteli 12 çöp kamyonunun kasası tamamen yenilendi. 21 kamyonun kasalarının yenilenmesi 1 milyon 212 bin TL’lik yatırımlarla gerçekleşti. Yetkililer, yenilenen kasalarla en az 5 yıl boyunca Muratpaşa Belediyesi’nin çöp kamyonlarında sızıntı yaşanmayacağını söyledi.




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