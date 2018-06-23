Muratpaşa’dan 1 milyon 212 bin TL’lik önlem

Değişim, 1 milyon 212 bin TL’lik yatırımla gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yıllar içinde yıpranan ve çöp suyu sızıntısına neden olabilecek çöp kamyonlarını kasalarını değiştirdi. Devlet Malzeme Ofisi’yle birlikte gerçekleştirilen çalışmayla 16 ton kapasiteli 9, 11 ton kapasiteli 12 çöp kamyonunun kasası tamamen yenilendi. 21 kamyonun kasalarının yenilenmesi 1 milyon 212 bin TL’lik yatırımlarla gerçekleşti. Yetkililer, yenilenen kasalarla en az 5 yıl boyunca Muratpaşa Belediyesi’nin çöp kamyonlarında sızıntı yaşanmayacağını söyledi.