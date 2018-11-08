Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinde düşerek ağır yaralan ve bugün beyin ölümü gerçekleşen 62 yaşındaki Ali Demirel'in organları 3 kişiye umut olacak.

27 Ekim tarihinde Manavgat'taki evinde düşerek başını yere çarpan Ali Demirel ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demirel, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ali Demirel, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen Ali Demirel'in karaciğer ve böbrekleri kardeşinin izniyle bağışlandı.

Abisinin organlarının bağışlanması iznini veren Ömer Demirel, "Ağabeyimizin organları başkalarında yaşasın istedik. Ağabeyim başkalarına hayat verirse bizim için çok iyi olur. Herkes organ bağışında bulunsun. Ağabeyim beyin kanaması geçirdi. Ve beyin ölümü gerçekleştirdi. Sağ olsun ilgilenen doktorlar canla başla uğraştılar, yaşatmaya çalıştılar ama olmadı. Kendisinde bulamadığımız hayatı başkasına verelim istedik. Ali Demirel SSK'dan işçi emeklisiydi. 2-2.5 yıldır Manavgat'ta yaşıyor. Emekli olduktan sonra Konya'dan ayrıldı Manavgat'a bizim yanımıza gelmişti" dedi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden gelen ekip Ali Demirel'in karaciğer ve böbreklerini alarak Antalya'ya götürdü. Böbreklerden birisi ile Karaciğer Araştırma Hastanesinde, diğer böbreğin ise Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde yatmakta olan hastalara nakledileceği bildirildi.

Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Doktorlarından Şebnem Doğu, Ali Demirel'in düşme sonucu 27 Ekim tarihinde acil servise getirildiğini belirterek "Beyin cerrahisi tarafından beyin kanaması nedeniyle acil olarak operasyona alındı. Ameliyattan sonra yoğun bakım sürecinde takip ettik. Hastamızın takip ve tedavisi sırasında değişik testler sonucunda beyin ölümü tanısı konuldu. Ailesi de çok büyük bir hassasiyet göstererek organlarını bağışlamak istediklerini söylediler ve organlardan karaciğer ve iki böbrek nakil edilmek üzere alındı" dedi.

Manavgat Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Özlem Olcay ise 3-9 Kasım tarihlerinin Organ Bağışı Haftası olduğuna dikkat çekerek "Dün Manavgat Devlet Hastanesinde bir beyin ölümümüz gerçekleşti. Hastamızın yakınları organ bağışını kabul ettiler. Onlara bu yüce gönüllülüklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Organlar sol böbrek ve karaciğer Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine, sağ böbrek Akdeniz Üniversitesine gitti. Türkiye'de yaklaşık 26 bin organ bekleyen hasta var. Ve yeterli bağış olmadığı için bunun yüzde 10'unu kaybediyoruz maalesef. İçinde bulunduğumuz haftanın önemi nedeniyle herkesi organ bağışına davet ediyoruz. Yakınlarınızı mutlaka bilgilendirin diyoruz. Türkiye'de en son ailelere soruluyor. Ailelerin onay vermesi gerekiyor. Manavgat Devlet Hastanesinde 2018 yılında 5 tane beyin ölümü tespit ettik. Sadece 2 ailenin yakını organlarını bağışlamayı kabul ettiler" dedi.