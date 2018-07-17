Ortaokul öğrencilerinin bilimle iç içe oldukları yaz tatili sona erdi

Düzenlenen törenle katılımcı öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeler verildi.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Sürekli Eğitim Merkezi’nin tanınmış eğitim programlarıyla üniversitenin büyük bir değeri olduğunu vurgulayan Erol Gürpınar, “Bu kapsamda değerlendirildiğinde AKÜNSEM, ortaokul öğrencilerinin matematiği ve doğayı keşif yoluyla deneyimlemeleri, matematik ve fen bilimlerine karşı olumlu tutum ve problem çözme becerileri geliştirmeleri, bilimsel süreç becerileri kazanma çalışmalarına imkan sağlayan Uygulamalı Yaz Bilim Okulu ile çocuklarımıza yeni ufuklar açarak üstüne düşen görevi en güzel şekilde gerçekleştirmiştir” dedi.

Güzeller: “Burada edindikleri tecrübeler kendilerine yol gösterecek”

Uygulamalı Yaz Bilim Okulu’nun Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin katkılarıyla gerçekleştiğinin altını çizen Cem Oktay Güzeller, öğrencilerin 10 gün boyunca günlük 8 saat olmak üzere toplam 80 saat Doğada Fen Eğitimi, Yaşayan Matematik, Eğlenceli Matematik, Matematik ve Sanat başlıkları altında gözlem, yaratıcı drama yöntemi, deney, uygulama gibi öğrenme teknikleriyle bilimsel ve matematiksel düşünme becerilerini geliştirme çalışmaları yaptığını kaydetti. Güzeller, “Yaz Bilim Okulumuza katılan öğrencilerimiz, bilimle iç içe yaşam boyu unutamayacakları çok güzel günler geçirdiler. İnanıyorum ki burada aldıkları eğitim ve edindikleri tecrübeler bundan sonraki eğitim süreçleri boyunca kendilerine yol gösterecektir” diye konuştu.

Düzenlenen tören Uygulamalı Yaz Bilim Okulu öğrencilerine başarı belgeleri ve hediyeler verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.