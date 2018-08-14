Polis hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda uyardı

TDP ekipleri Alanya’nın Çıplaklı Mahallesi’ndeki kurulan kurbanlık pazarını ziyaret ederek, buradaki vatandaşları ve hayvan satıcılarını sahte para ile dolandırıcılık konusunda uyardı. Ekipler yaptıkları bilgilendirmede, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurulan kurbanlık canlı hayvan pazarlarında özellikle nakit para kullanılması, ekonomik değeri olmayan yabancı ülke paraları ile sahte paralarında bu yerlerde piyasaya rahatlıkla sürülebilmesinin vatandaşlar açısından riski artırdığı kaydetti. Polis ekipleri, kurbanlık satış yerine üzerinde ’Kalpazanların, Dolandırıcıların ve Hırsızların Kurbanı Olma’ sloganının bulunduğu hırsızlık ve dolandırıcılıkla sahte para ilgili hazırladıkları 2 bin 500 adet broşürleri kurbanlık hayvan satıcılarına dağıttı.