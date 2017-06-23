Ramazan Bayramı mesajları

Vali Münir Karaloğlu, Bayramların, milli ve manevi bütünleşmenin en üst seviyede yaşandığı, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı, sıkıntılardan uzaklaştıran, umut ve sevinci artıran, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren günler olduğunu ifade etti.

Vali Karaloğlu, "Hiç şüphesiz, aziz milletimiz tarih boyunca bu topraklarda barış ve huzur içerisinde yaşamanın ve yaşatmanın gayreti içerisinde olmuştur. Bu süre içerisinde karşılaştığı her türlü engeli aşmayı bilmiş; varlığına ve birliğine yönelik saldırıları da köklü kültür ve medeniyet geleneğinin kazandırdığı dayanışma ruhu sayesinde bertaraf etmiştir. Büyüğüyle küçüğüyle, sılada olanıyla gurbette yaşayanıyla, aile fertlerinin bir araya geldiği, özlemlerin giderilip dostlukların tazelendiği bu özel günlerin, başta ’Yeryüzü Cenneti Antalya’mız olmak üzere, cennet vatanımızda ve tüm İslam âleminde nice güzelliklere vesile olmasını, huzur ve güven içinde geçmesini diliyorum. Bu arzu ve düşünceyle, şehrimizde ve ülkemizde bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için kamu kurumlarımız tarafından her türlü tedbirin alındığını halkımızla paylaşmak isterim. Bu vesileyle, Antalyalı hemşerilerimizin ve bayramını ilimizde geçirmekte olan tüm konuklarımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Uzunkaya: “millet ve teşkilat olarak FETÖ’nün hain saldırısı ile hainleri asla unutmamalıyız”

İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Ramazan Bayramının sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularının arttığını söyledi.

Uzunkaya, “bir Ramazan Bayramına daha milletimizle birlikte yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumları birleştiren, millet olma duygularını tekrar ortaya koyan bayramların önemi büyüktür. Türkiye Cumhuriyetinin köklü ve temel kurumlarından biri olan Türk Polis Teşkilatı başta Anayasa, yasalar ve diğer mevzuatlar çerçevesinde toplumun huzur ve güvenliğini, vatandaşların can ve mal emniyetini temin ve tesis etmekle görevlidir. Dış güçlerin ve tüm şer odaklarının da desteğini alan FETÖ/PDY terör örgütünün son Türk Devleti’ni parçalamayı / yıkmayı hedefleyen ve fakat topyekun milletçe püskürtülen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Hem millet olarak ve hem de teşkilat olarak bu hain saldırıyı ve hainleri asla unutmamalı, vatanın bölünmez bütünlüğüne, ülkenin huzur ve güvenliğine tarih boyunca kasteden tüm terör örgütlerinin ve şer odaklarının her türlü saldırılarına karşı millet olarak daima hazırlıklı, donanımlı ve uyanık olmalıyız” dedi.

Milletin her zaman polisi güvenip destek verdiğini ifade eden il Emniyet Müdürü Uzunkaya, “Milletimizin bizlere duyduğu güveni zedelememek, onlara en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek, Antalya’yı ülkemizin en güvenli metropolü haline getirmek öncelikli hedefimiz ve de görevimizdir. Vatandaşla bütünleşmenin temel anahtarının sevgi, saygı, hoşgörü, adalet ve nezaket olduğunu biliyor, sadakatimiz ile devlete, hizmetimiz ile de millete her daim bağlı kalacağımıza olan yeminimize sadık kalıyoruz.”

Türel: “Antalya dünyanın en güzel yeridir”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ramazan Bayramının Antalya’ya Türkiye’ye ve insanlığa uğurlu gelmesini diledi.

Türel, “Ramazan Bayramı, ailelerin, dostların, komşuların biraraya geldiği, kırgınlıkların unutulduğu, huzur, sevgi ve saygı günleridir. Bu sebeple, Bayram günlerinin şahsınız, aileniz, şehrimiz, vatanımız, İslam alemi ve bütün insanlık için güzelliklere, hayırlara vesile olmasını bütün kalbimle temenni ediyorum.

Bayram geleneğimiz, kaybetmiş olduğumuz yakınlarımızın mezarlarını ziyaret etmek ve dua okumaktır. Belediye Başkanı olarak bütün şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş olan bütün Antalyalılar için de dua ediyorum.”

Türel şöyle devam etti:

“Antalya şu günlerde huzur ve güven içerisinde 1 milyona yakın yabancı ve yerli misafirimize de ev sahipliği yapmaktadır. Antalya dünyanın en güzel yeridir, bu gurur bütün Antalya’nın ve Türkiye’nin ortak gururudur. Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya’nın güzelliklerine yeni güzellikler katmak için çalışıyoruz. Bayramda Antalya’nın güzelliğini doyasıya yaşamınızı ümit ediyorum.”

Çetin: “Ramazan Bayramı tüm insanlığa huzur, barış, dostluk, hoşgörü ve güler yüz getirsin”

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ise Ramazan Bayramı’nın Antalya’ya ülkemize ve tüm insanlığa huzur, barış, dostluk, daha fazla hoşgörü ve güler yüz getirmesi temennisinde bulundu.

Bayramların gelenek-göreneklerin canlandığı, kırgınlıkların, küslüklerin geride bırakıldığı özel günler olduğunu belirten Başkan Çetin, “Bayram günleri, sevince, kardeşlik duygularımızı büyüten İslam dininin en özel günlerinden biridir. Huzuru sevgiyi ve paylaşmayı ne kadar çoğaltabilirsek yaşadığımız dünya o kadar güzelleşecektir. Bayramları anlamlı kılan yardımlaşma ve gönül gönüle olma duygusudur. Ramazan Bayramı Müslümanların birbiriyle kucaklaşma günüdür. Bayram tatili vesilesiyle yüzbinlerce vatandaşımız Antalya’ya gelecektir. Dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden insanlar Antalya’nın güzelliğini yaşamak için geliyor. Antalya’ya gelenleri kültür festivalleriyle, sergilerimizle, alışveriş festivalleriyle, sayıları artan mavi bayraklı plajlarımızla karşılıyoruz. Türkiye’de böyle bir şansa sahip az sayıdaki kentten birisiyiz. Bu yoğunluk umarım bütün sektörlerimize bereket olarak yansır. Ramazan Bayramı’nın Antalya’ya, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, barış, dostluk, hoşgörü ve güler yüz getirmesini diliyorum.”

Çandır, tatilcileri Antalya’ya davet etti

ATB, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır da, Bayramların sevgi ve kardeşliğin, bereket ve muhabbetin arttığı günler olduğunu kaydetti. Toplum olarak daha fazla sevgi ve hoşgörüye, daha fazla muhabbete, daha fazla empatiye, daha fazla kardeşliğe ihtiyacımız olduğunu söyleyen Çandır, “Nefret söylemleri yerini hoşgörü diline bırakmalı. Birbirimizi ötekileştirmeden daha fazla birlikteliğe ihtiyacımız var. Bayram coşkusunun kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum” diye konuştu. Çandır, Türkiye’nin vitrini Antalya’nın güzellikleri ve tarihiyle misafirlerini beklediğini belirterek, tatilcileri Bayram tatilinde Antalya’ya davet etti.

Başkan Dere: “Alışveriş küçük esnaftan yapılsın”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Esnaflar da halk içerisinden biri, duyarlı Antalya halkı olarak esnafa gerekli ilgiyi göstermemiz gerekiyor” dedi.

Dere, Ramazan ayında esnafta hareketlilik yaşandığını ve bu hareketliliğin Ramazan Bayramı’nda da devam etmesi için küçük esnaftan alışveriş yapılması gerektiğini ifade etti. Antalya ekonomisinin daha da güçlenmesi ve büyümesi için AVM ve Cep marketler yerine yerel esnafımızdan yapıp, sahip çıkılması gerektiğini söyleyen AESOB Başkanı Dere, “Hızla çoğalan büyük firmalar nedeniyle zor duruma düşen küçük esnafımız bu firmalar karşısında rekabet gücü bulamamakta” diye konuştu.

Ulusal marketlerin bir değil, 60’tan fazla mesleği etkilediğini ifade eden Başkan Dere, “Ulusal marketler nedeniyle birçok esnafımız dükkânına kilit vurdu. Birçoğu da vurma noktasına geldi. Esnafımızdan yapılacak alışveriş hem esnafımıza hem de Antalya’mıza kazandıracak. Küçük esnafımız sabah namazıyla dükkanını açıp, gece geç saatlere kadar ekmek teknesinin bekçiliğini yapıyor. Vatandaşlarımız giyim, ayakkabı, aksesuar, kozmetik alışverişini esnaf işletmelerimizden yapsınlar. Fiyat konusunda bir farklılık olmadığını görecekler. Vatandaşlarımız bayram şekerini, çikolatasını, meşrubatını, kolonyasını ve tüm ihtiyaçlarını mahalle veya çarşı bakkalımızdan yaparak esnaflarımızı sevindirsin ve onlara bayram sevinci yaşatsın. Yerel esnafımızdan alışveriş yaparak hem esnafımız kazansın hem Antalya kazansın.”

Sözen: “Manavgat’ımızın her bir yanında sevgiyi, hoşgörüyü, yardımlaşma ve dayanışmayı hâkim kılacak yaşama kültürünü armağan edeceğiz”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ramazan Bayramın da dargınlıkları, kırgınlıkları bir yana bırakarak barış, sevgi, kardeşlik hoşgörü ve birlik içerisinde yaşamayı getirmesini temenni etti. Ramazan bayramının paylaşma ve birliktelik duygularını perçinleyecek bir fırsat olduğunu ifade eden Sözen, “Sadece akraba ve yakın çevremizdekileri değil, yardıma ve ilgiye muhtaç bütün herkesi ziyaret ederek, gönüllerini alarak bugünün manevi ortamını herkesle paylaşmalıyız. Bayramın bu manevi iklimiyle Manavgat’ımızın her bir yanında sevgiyi, hoşgörüyü, yardımlaşma ve dayanışmayı hâkim kılacak ve insanlığa birlikte yaşama kültürünü armağan edeceğiz. Bayramlaşacak, kucaklaşacak, daha sıkı kenetlenecek, bir ve bütün olacak, ihtiyaç sahibi insanımıza el uzatacak, kardeşlik sürecimizi başarıya ulaştıracak ve evlatlarımıza yaşanası bir Manavgat mirası bırakacağız. Ramazan Bayramının insanlık adına çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine hoşgörüyü, karanlık yerine aydınlığı getirmesini temenni ediyor, sosyal barışın sağlandığı, birlikteliklerin arttığı bir bayram diliyorum” ifadelerini kullandı.