Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 15:57

Restoran çalışanı evinde ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat içesinde bir restoran çalışanı evinde ölü bulundu.

Restoran çalışanı evinde ölü bulundu

24 Haziran 2018 15:57


Edinilen bilgiye göre, Side Mahallesi’nde ikamet eden ve bir restoranda çalışan Ahmet Çelikbilek’ten (53) haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde Çelikbilek’i hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Çelikbilek’in öldüğünü belirledi. Side Jandarma Karakolu ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze önce hastane morguna, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Side’de bir pidecide çalıştığı bildirilen Çelikbilek’in eşi ve çocuklarının Adana’da olduğu, evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Çelikbilek’in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç