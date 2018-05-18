Rus vatandaşlarından Başkan Böcek’e teşekkür

Konyaaltı Belediyesi, “Dostluk ve Kardeşlik Fotoğraf Sergisi”yle Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Rusya Altay Turizm ve Kültür Müdürü Elena Bazina, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina ile çok sayıda Rus vatandaşı ağırladı.

Sergiye ev sahipliği yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Kent Konseyi çatısı altında oluşturulan Yabancılar Meclisi ile burada yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara yaşadıkları sorunları dile getirme fırsatı verdiklerini kaydetti. Başkan Böcek, çok sayıda yabancı uyruklu vatandaşın barış ve huzur içinde yaşadığı Konyaaltı’nın tüm dünyaya örnek olması dileğinde bulundu.

Bu tür dostluk ve kültürel etkinliklerle iki toplum arasında ki ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini ifade eden Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in bu konularda her daim yanlarında olduğunu söyledi.

Kurdele kesimiyle serginin açılışını yapan Başkan Muhittin Böcek, davetlilerle birlikte sergide yer alan fotoğrafları inceledi.