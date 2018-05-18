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18 Mayıs 2018 12:04

Rusya Federasyonu heyeti Türkiye’de

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan ‘Turizm Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi Üzerine İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı’ kapsamında Rus heyeti Türkiye’ye geldi.

Rusya Federasyonu heyeti Türkiye’de

18 Mayıs 2018 12:04


Türkiye ile Rusya arasında imzalanan ‘Turizm Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi Üzerine İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı’ kapsamında Rus heyeti Türkiye’ye gelen heyet, Türk sağlık sisteminde işin ehli ve birikimli bir ekip ile çalışıldığını görmekten mutlu olduklarını, Antalya’daki hastane kapasiteleri, halk sağlığı faaliyetleri, kanalizasyon ve içme suyu kontrollerinin yerinde olduğunu dile getirdiler


Konuya ilişkin açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile Antalya’da turizm sezonuna hazır olduklarını, gerekli tüm önlemlerin alındığını, denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü, başta Rus turistler olmak üzere tüm turistlerin gönül rahatlığı ile tesislerimizden yararlanmalarını ve her köşesi ayrı bir cennet olan Antalya’da her türlü sağlık hizmetini sunmaya hazır olduklarını ifade etti.




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