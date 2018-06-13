Rüya gibi Kleopatra Koyu’nda, kiralama bilmecesi

Kemer’in Tekirova Mahallesi’nde bulunan Kleopatra Koyu, Ocak 2015’te Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından mesire yeri ilan edilerek henüz ismi açıklanmayan şirket veya kişilere yıllık 3 milyon 800 bin liraya kiralandı. Koyu alan kişi veya kişilerin buraya bir tesis inşa etmek istediği ileri sürüldü. Ancak mesire yerleriyle ilgili yönetmelik gereği, ‘Gemi Yıkığı’ olarak da bilinen koyda yalnızca 30 odalı kır evi (bungolov) yapımına müsaade ediliyor. Bölgeye otel yapamayacağını öğrenen kişi veya kişilerin işten vazgeçtiği belirtildi. Bunun üzerine Kleopatra Koyu 2016’da ‘tabiat parkı’ ilan edilerek bu kez yıllık 100 bin lira muammen bedelle yeniden ihale edildi. 20 Haziran 2017’de ‘Tekirova Tabiat Parkı’ olarak Ankara’da ihaleye çıkarılan koyu, ihaleye katılan bir oteller gurubu 120 bin liraya aldı. Ancak bir süre sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı ihaleyi iptal etti. Geçtiğimiz hafta yeniden ihaleye çıkarılan Tekirova Tabiat Parkı, yıllık 505 bin lira bedelle 29 yıllığına tahsis etti.

Yöre halkından büyük tepki

Kleopatra Koyunda yapılaşmanın önüne geçilmesini isteyen yöre halkı ve doğaseverler, koyda basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi. Açıklamaya çok sayıda vatandaş ve doğasever katılırken, su sporları yapan firmalara ait tekneler, mavi yolculuk tekneleri de eyleme denizden destek verdi. Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Özgür Kurga, "Kleopatra koyunda yapılaşmanın önüne geçilmesini istiyoruz. Kemerimizin doğa harikası bu alanının geleceğimiz olan çocuklarımıza kalmasını temenni ediyoruz. Millet bahçeleri kurulurken, rüya gibi koylar şahıslara peşkeş çekilmemeli" ifadelerini kullandı.