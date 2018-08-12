Şampiyon eylülde parkeye çıkacak

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi Şampiyonu Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Kurban Bayramı sonrası yoğun maç temposuna girecek. Şampiyonlar Ligi’nde ön elemelerinde 2’nci grupta, Hırvat ekibi HC Podravka Vegeta, Romen ekibi SCM Craiova ve Sırp Zork Jagodina’la; Hırvatistan’da 7-9 Eylül tarihlerinde eleme maçları yapacak olan Muratpaşa Belediyespor; Süper Lig’deki ilk maçını 9 Eylül Pazar günü, Antalya’da; Pazarspor’la yapacak.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı; 12 takımlı Süper Lig’de sırasıyla Pazarspor, Samsun Gençlik Spor Kulübü, Polatlı Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Yalıkavak Belediyespor, Ardeşen Gençlik Spor Kulübü, Osmangazi Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, Aksaray Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor’la karşılaşacak.