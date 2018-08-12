Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 11:12

Şampiyon eylülde parkeye çıkacak

2017-2018 sezonunu Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi Şampiyonu olarak tamamlayan Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı, 2018-2019 sezonunun ilk maçında Rize Pazarspor’la karşılaşacak.

Şampiyon eylülde parkeye çıkacak

12 Ağustos 2018 11:12


Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi Şampiyonu Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Kurban Bayramı sonrası yoğun maç temposuna girecek. Şampiyonlar Ligi’nde ön elemelerinde 2’nci grupta, Hırvat ekibi HC Podravka Vegeta, Romen ekibi SCM Craiova ve Sırp Zork Jagodina’la; Hırvatistan’da 7-9 Eylül tarihlerinde eleme maçları yapacak olan Muratpaşa Belediyespor; Süper Lig’deki ilk maçını 9 Eylül Pazar günü, Antalya’da; Pazarspor’la yapacak.


Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı; 12 takımlı Süper Lig’de sırasıyla Pazarspor, Samsun Gençlik Spor Kulübü, Polatlı Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Yalıkavak Belediyespor, Ardeşen Gençlik Spor Kulübü, Osmangazi Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, Aksaray Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor’la karşılaşacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Açık
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç