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13 Haziran 2018 16:27

Sarısu ve Finike Kadınlar Plajı bayramda hizmette

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı ile Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı sezona hazır.

Sarısu ve Finike Kadınlar Plajı bayramda hizmette

13 Haziran 2018 16:27

İki plaj 15 Haziran Ramazan Bayramı’nın birinci günü kapılarını kadınlara açıyor.


Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete açtığı Sarısu Kadınlar Plajı sezon hazırlıklarını tamamladı. Kadınların gün boyu rahatlıkla zaman geçirebilecekleri alanda plaj bölümü, market, pastane, butik, restoran ve hamam üniteleri bakımdan geçirildi. Kadınların ücretsiz olarak kullanabileceği tesiste bin 100 adet şezlong sahile yerleştirildi. Sarısu Kadınlar Plajı 15 Haziran Cuma Ramazan Bayramı’nın ilk günü kadınların hizmetinde olacak.



Spor hocası eşliğinde ücretsiz spor


Sarısu Kadınlar Plajı’nda, kadınlar için haftada 3 gün ücretsiz olarak saat 10.00.12.00 arası spor hocası eşliğinde spor yapmaları sağlanacak. Plaj alanı içinde ayrıca, açık fitness alanı ve basketbol sahası yer alıyor. Kadınların 08.00-19.00 saatleri arasında kullanabileceği Kadınlar Plajı saat 19.00’dan sonra ailelere hizmet verecek.



Finike Kadınlar Plajı da açılıyor


Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Elmalı, Kumluca ve Demreli kadınların da faydalanacağı, Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı’nın da Bayramın birinci gün hizmet vermeye başlayacağını müjdeledi. Sarısu ve Alanya Aysultan Kadınlar plajının ardından 3’üncü kadınlar plajını Finike’de hayata geçiren Başkan Türel, Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı’nı 5 yıldızlı otel konforunda hizmet vereceğini söyledi.


Finike Kadınlar Plajı’na saat 07.00 ile 19.00 arasında saatte bir Turunçova ve Hasyurt’tan ücretsiz servis kaldırılacak.




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