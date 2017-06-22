Şehit Arslan’ın ismi imam hatip ortaokuluna verildi

Korkuteli İmam Hatip Ortaokulunun ismi, “Şehit Tuncay Arslan İmam Hatip Ortaokulu” olarak değiştirildi. Korkuteli Şehit Tuncay Arslan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yüksel Şen, “Her ne kadar bir kardeşimizi şehit vermiş olmanın üzüntüsünü yaşıyor olsak da, okulumuza şehidimizin adının verilmesi bizleri bir nebze de olsa sevindirmiştir. Bu vesileyle şehidimizin adı bu okulda yaşatılmış olacaktır” dedi.

Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız ise, “Şehitlik çok kutsal bir mertebedir. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan’ın ilçe ziyaretinde ismi verilmeyen Şehidimiz Tuncay Arslan’ın isminin bir okulda yaşatılması için düğmeye basmıştı. Antalya Valiliğinin onayı ile şehidimizin ismi İmam Hatip ortaokulunda yaşayacaktır. Buradaki okula ismini vererek adını yaşatacağımız şehidimiz Tuncay Arslan, arkadan gelen çocuklarımıza örnek olacaktır. Şehidimizin izinde Allah yolunda, vatan, bayrak, birlik ve kardeşlik yolunda hep birlikte yürüyeceklerine sonsuz inanıyorum. Tüm şehit ailelerimizin her zaman yanlarındayız. Maddi manevi ne ihtiyaçları olursa her türlü desteğe hazırız. Bu vesileyle bu okulda daha nice Tuncay Arslan’lar yetişecek. İnşallah bu son şehidimiz olur” dedi.

Şehidin babası Celal Arslan ise, oğlunun isminin ilelebet yaşatılacak olmasından dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, Şehit Tuncay Arslan İmam Hatip Ortaokulu’nda vatana ve millete hayırlı bireyler yetişmesi dilediğinde bulundu. Arslan, “Allah devletimize, polisimize, askerimize zeval vermesin. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Görevde olanlara ise Allah’ım yardım etsin” dedi.