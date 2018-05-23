Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 12:19

Şehit polis memurunun türküsü yürek dağladı

Antalya’da, gittiği silahla yaralama olayında meslektaşının incelediği tabancanın kazayla ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Gökmen Taşkıran’ın daha önce ‘Zahidem’ türküsünü söylediği ortaya çıktı.

Şehit polis memurunun türküsü yürek dağladı

23 Mayıs 2018 12:19

Şehit polis memurun Neşet Ertaş’ın türküsünü seslendirmesi yürek burktu.


Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı’ndaki bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen olayda, F.K. tartıştığı S.A.’yı tabancayla bacağından vurup yaraladı. İhbarın ardından bölgeye gelen polis, şüpheli F.K.’yı gözaltına aldı. Bacağından yaralanan S.A. ise ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerinde çalışma yapan bir polis memurunun incelediği tabanca kazayla ateş aldı. Olayda polis memuru Gökmen Taşkıran karnından yaralanarak ambulansla sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen sabaha karşı şehit oldu.


Taşkıran’ın daha önce bir iş yerinde Neşat Ertaş’ın ‘Zahidem’ türküsünü söylediği ortaya çıktı. Türküyü baştan sonra seslendiren polis memurunun ses tonu adeta yürek dağladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü binlerce beğeni aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç