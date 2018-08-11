Şehzade Korkut Şenliklerine Sanatçı Akını

Korkuteli Belediyesi tarafından düzenlenen olan Şehzade Korkut Yaz Şenlikleri ve Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında yapılacak olan Kültür ve Sanat Festivali 29 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında eski köy garajında yapılacak. Festival 29 Ağustos Çarşamba günü saat 13.00’da çelek koyma ve şehitler anıtı ziyareti ile başlayacak. 13.045’te dua ile başlayan etkinlikler 14.00’de yörük göçü ile devam edecek. Akşam saat 20.00’da Azerin ve Esat Kabaklı sahne alacak. 30 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’da Aynur Aydın ve saat 22.00’da İlyas Yalçıntaş konseri gerçekleşecek.

31 Ağustos Cuma günü, 10.30’da Merhum Başpehlivan Cengiz Elbeye mezarı ziyareti,11.00’de şehitler ve merhum pehlivanlar için Mevlit okutulacak. 14.30’da toplu sünnet merasimi, 20.30’da halk oyunları gösterisi, 21.00’da mehter gösterisi ve 21.30’da Ali Kınık konseri gerçekleşecek.

1 Eylül Cumartesi, 20.30’da Yusuf Güney konseri, 22.30’da Simge Sağın konser verecek.