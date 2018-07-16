Serik’te orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Serik’e bağlı Kozan Mahallesi’ndeki Uçansu Şelalesi mevkisinde saat 02.45 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 11 Arazöz, 5 su tankı, 2 dozer 6 Teknik eleman 71 Orman İşçisiyle Müdahale edildi. Gün aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarına 1 uçak ve 2 helikopter de destek verdi. Yangın müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının Uçansu Şelalesi içerisinde atıl vaziyetteki işletmeye ait kullanılmayan bir barakadan çıktığı tahmin iddia edildi.