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16 Temmuz 2018 12:49

Serik’te orman yangını

Antalya’nın Serik ilçesi Uçansu Şelalesi mevkisinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Serik’te orman yangını

16 Temmuz 2018 12:49


Edinilen bilgiye göre, Serik’e bağlı Kozan Mahallesi’ndeki Uçansu Şelalesi mevkisinde saat 02.45 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 11 Arazöz, 5 su tankı, 2 dozer 6 Teknik eleman 71 Orman İşçisiyle Müdahale edildi. Gün aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarına 1 uçak ve 2 helikopter de destek verdi. Yangın müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.


Yangının Uçansu Şelalesi içerisinde atıl vaziyetteki işletmeye ait kullanılmayan bir barakadan çıktığı tahmin iddia edildi.




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