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18 Temmuz 2018 13:24

Servis araçlarının çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı

Antalya Havalimanı önünde aynı şirkete ait iki servis aracının karıştığı trafik kazasında bir servis otobüsü yan yatarken diğer araç ise yolda ters istikamete döndü.

Servis araçlarının çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı

18 Temmuz 2018 13:24


Kaza dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam iş çıkışı müşterilerini almaya giden aynı şirkete ait sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki servis aracı çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri yan yatarken diğeri ise yol üzerinde ters istikamete döndü. Araç içerisinde bulunanlara önce yoldan geçen diğer sürücüler müdahale etti. 112 ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan yaralılar tedavi amaçlı hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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