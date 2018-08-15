Sözen’den sünnet çocuklarına moral ziyareti

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sünnet olan çocukları hastanede ziyaret etti. Çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Sözen, korkup ağlayan çocuklara da moral verdi. Çocuklarla sohbet edip espriler yaptı. Son derece hijyenik ortamda uzman doktorlar tarafından sünnet edilen çocuklar Başkan Amcalarını karşılarında görünce çok sevindi.

150 çocuk sünnet oldu

Manavgat Belediyesi’nin sünnet şenlikleri kapsamında Anadolu Hastanesi`nde, Manavgat Devlet Hastanesi`nde, Yaşam Hastanesi’nde ve Akdeniz Hastanesinde toplam 150 çocuk, belediyece sünnet ettirildi. Başkan Sözen, Eylül ayında düzenlenecek olan sünnet şenliklerine tüm Manavgat halkını davet etti.