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15 Ağustos 2018 12:02

Sözen’den sünnet çocuklarına moral ziyareti

Manavgat Belediyesi’nin Eylül ayında düzenleyeceği sünnet şenlikleri kapsamında 150 çocuk çeşitli hastanelerde sünnet olarak erkekliğe ilk adımlarını attı.

Sözen’den sünnet çocuklarına moral ziyareti

15 Ağustos 2018 12:02


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sünnet olan çocukları hastanede ziyaret etti. Çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Sözen, korkup ağlayan çocuklara da moral verdi. Çocuklarla sohbet edip espriler yaptı. Son derece hijyenik ortamda uzman doktorlar tarafından sünnet edilen çocuklar Başkan Amcalarını karşılarında görünce çok sevindi.



150 çocuk sünnet oldu


Manavgat Belediyesi’nin sünnet şenlikleri kapsamında Anadolu Hastanesi`nde, Manavgat Devlet Hastanesi`nde, Yaşam Hastanesi’nde ve Akdeniz Hastanesinde toplam 150 çocuk, belediyece sünnet ettirildi. Başkan Sözen, Eylül ayında düzenlenecek olan sünnet şenliklerine tüm Manavgat halkını davet etti.




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