Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlik ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Serge Mbilla ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Ertaç yatarak kontrol etti.

21. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Murat Yıldırım ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye sert bir şutunda meşin yuvarlağı kaleci Haydar Yılmaz iki hamlede kontrol etti.

22. dakikada Emre Akbaba’nın kısa pasıyla topla ceza sahası içinde topla buluşan Vagner Love’ın şutunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

35. dakikada sağ kanatta korner sonrası topla buluşan Lamine Gassama ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Vagner Love’ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Yemişken xx

Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx, Efecan Karaca xx, Mbilla xx, Emre Akbaba xx, Fofana xx, N’sakala xx, Welinton Souza Silva xx, Tzavellas xx, Taha Yalçıner x (Maniatis x Dk 18.), Gassama xx, Vagner Love xx

Yedekler: Remy, Sackey, Berkan Emir, Birol Parlak, Lungu, Landel, Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Nefiz, Ufuk Ceylan

Teknik Direktör: Safet Susic

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Yalçın Ayhan xx, Pereira xx, Murat Yıldırım xx, Barazite xx, Sadık Çiftpınar xx, Adem Büyük xx, Aly Cissokho xx, İssam Chebake xx, Mustafa Batuhan Altıntaş xx, Aytaç Kara xx

Yedekler: Farnolle, Eren, Azubuike, Sincere, Ferhat, Murat, Mina Meza, Issiar Dia, Dening, Diallo

Teknik Direktör: Erol Bulut