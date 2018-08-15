Taş: “Muratpaşa 2019 inşallah bizde olacak”

”dedi.

Taş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Balık Çarşısı’nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti’nin 17. kuruluş yıl dönümünü kutladığını dile getiren Taş, milletin teveccühüyle AK Parti’nin 16 yıldır tek başına iktidar olduğunu aktardı. Cumartesi günü Ankara’da AK Parti’nin Olağan Kongresi’nin olduğunu kaydeden Taş, “ Bizim partimizde kongreler bayram ve şölen havasında oluyor. Antalya’da 6 tane il kongremiz oldu. Cumartesi günü 2 bin 500 kişi ile kongreye katılacağız. Şimdide güçlenme ve tazelenme şeklinde kongre gerçekleşecek. Kaybedecek zamanımız yok. 2001 yılından itibaren Türkiye’de bir şeyler değişmeye başladı. Bizde millete söz verdik, sadece hizmet edeceğimizi ve yanında olacağımızı söyledik. Yüzde 21’le başladığımız oy oranı şu an yüzde 35. Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 43. Ülke genelinde Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 53 oldu. Ne söz verdiysek hep gerçekleştirdik. Verdiğimiz her sözü gerçekleştirdik.”ifadelerine yer verdi.

Taş, 2002 yılında bu yana girdikleri her seçimde birinci olduklarını hatırlatarak, kentte yüzde 34 bir tabanlarının olduğunu belirli bir AK Parti kitlesinin oluştuğunu vurguladı. Eylül ayında şehir hastanesinin işlerinin başlayacağını ifade eden İbrahim Ethem Taş, 2021 yılında hizmete açılacağını bildirdi.

"Milletimizin gönlüne dokunmak zorundayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla belediyelerde gönül belediyeciliğinin seferberliğinin başladığını anlatan Taş, “Milletimizin gönüllerine dokunmak zorundayız. Biz vatandaşımızın her zaman yanında olacağız, onların gönlünde olacağız. Yolu geç yaparsınız, hastaneyi geç bitirseniz bile millet sorun yapmaz ama bu millet adam yerine konmamayı affetmez. Biz milletimizi adam yerine koyduk, bundan sonrada aynı şekilde devam edeceğiz. Milletimizin derdiyle dertleneceğiz.”diye konuştu.

"Halen elimizde olmayan 7 belediyeye de talibiz"

2019 yerel seçimlerinde de iddialı olduklarının altını çizen İbrahim Ethem Taş,“ Milletimizin gönlüne girebilirsek bize anahtarı verecektir. Bizim hedefimiz 19 ilçe belediye. 25 bin oy gelirse Muratpaşa’yı kazanıyoruz. AK Parti olarak Muratpaşa’ya talibiz. Muratpaşa kimsenin çiftliği değil, tapulu malı değil. Biz Muratpaşa ve Konyaaltı’na talibiz. Alanya, Manavgat, İbradı, Kemer, Döşemealtı. Elimizde olmayan 7 belediye talibiz. Muratpaşa’ya çok yakınız. Muratpaşa’yı alacağımızı düşünüyorum. Yan gelip yatarak oraları babalarının çiftliği görüp, millete hizmet etmeden, yan gelip yatma dönemi bitti. Belediyeciğiz en iyi yapan parti AK Parti’dir. Yerelde iddialıyız. Muratpaşa Belediyesi inşallah 2019 yılında bizde olacak. Zafer inananlarındır.”ifadelerine yer verdi.

“İttifakta Genel Merkez kararı”

Yerel seçimlerde MHP ile ittifaklarının devam edeceğini dile getiren Taş, “Biz seçimlere birlikte girdik. Bizim gönül birliğimiz devam edecek. Meclisteki konum itibariyle ittifak devam edecek. Şuanda Genel Merkezi’mizde yerelde ittifakla ilgili çalışmalar devam ediyor. İllerde aldığımız oylar, tek tek bakılacak, sonrasında bu işlemi Genel Merkezi’miz çalışmalarını yapıyor. Her yerde yerelde ittifak olmayabilir. Belirlenen çerçevede ittifak kararlarına uyacağız. Bizim ittifakımızda ülke genelinde hiçbir sıkıntı yok. Çalışmalar eylül sonuna kadar bitecek. İl il, ilçe ilçe raporlar sunulacak, ortak kararlarla ne karar verirlerse biz ona uyacağız. Belki 3 il için ittifak, belki 15 ilçe için ittifak çıkacak. Genel Merkezi’n kararına uyacağız.”dedi. İttifak konusunun en çok kendisine Alanya’dan sorulduğunu aktaran Taş, Alanya ile ilgili de Genel Merkez’in vereceği karara MHP ile harfiyen uyacaklarını kaydetti.

“Muratpaşa’daki seçim çalışmaları”

Muratpaşa’da yürütecekleri seçim çalışması ve aday hakkında da açıklamalar yapan İbrahim Ethem Taş, “ Muratpaşa’da her kesime hitap edecek bir aday belirleyeceğiz. 7 ilçede çalışmaya başladık. “Kimi aday olarak görmek istersiniz?” şeklinde bir anket çalışması yapıyoruz. Yerli ve milli olmanın yanında sosyal demokratlarının da desteğini alacak, sevilen şaibesi olmayan aynı zamanda bizim oy oranımızı artıracak bir adayla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Aralık başında adaylarımızı açıklamayı planlıyoruz, erken olursa oy oranımızın yüzde 4 daha artacağını bekliyoruz.”diye konuştu.

“Aday belirlemede 3 kriter”

Büyükşehirle 13 belediye başkanlıklarının olduğuna dikkat çeken Taş, “Başkanlarımızdan memnunuz. Aday belirlerken kriterlerimiz var. Birincisi teşkilat temayülü, ikincisi kamuoyu yoklaması,üçüncüsü il başkanı, bakan,milletvekillerimizin görüşleri baz alınacak. Ardından nihai kararı Genel Merkezi’miz verecek.”ifadelerini kullandı.

Konyaaltı içinde gayret edeceğiz,kazanacağımız adaylarla yola çıkacağız.

Toplantıya, Teşkilat Başkanı Ayhan Ateş,Tanıtım Medya Başkanı Mustafa Atılgan ve üye Atilla Demirez katıldı.