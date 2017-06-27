Tatil için geldiği Antalya’da hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Finike ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki Elmalı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Finike’den Kumluca’ya doğru giden G.Ş. (26) yönetimindeki motosiklet iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki Halis İnce’ye çarptı. Çevredekilerin haber verdiği 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan İnce, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halis İnce’nin bayram tatili için Finike’ye geldiği ve Afyon’da bir iş yerinde çalıştığı öğrenildi.