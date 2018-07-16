Tüm Yerel-Sen’den Böcek’e teşekkür

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde görev yapan memurların maddi ve sosyal haklarını iyileştirmek adına, Başkan Muhittin Böcek ve Tüm Yerel-Sen Antalya Şubesi ile toplu sözleşme imzalanmıştı. Bu sözleşmeden son derece memnun kalan Tüm Yerel-Sen Antalya Şube Başkanı Ünal Şahin ve yönetimi, Muhittin Böcek’i ziyaret ederek teşekkür etti. Konyaaltı Belediyesi ile yaptıkları toplu sözleşmenin her zaman iki tarafın da uzlaşmasıyla tamamlandığını dile getiren Ünal Şahin, Başkan Muhittin Böcek’e bu uzlaşmacı yaklaşımından dolayı teşekkür etmek istediklerini bildirdi.

“Alın teri kurumadan haklarını veriyoruz”

164 personelin belediye bünyesinde görev yaptığını ifade eden Başkan Böcek, gerek memur gerek ise işçi kadrosunda çalışan personelin haklarını, her zaman gününde teslim ettiklerini söyledi. Böcek, “Çalışanlarımızın alın teri kurumadan haklarını veriyoruz. Tüm Yerel-Sen ile geçtiğimiz günlerde imzaladığımız toplu sözleşme ile memur çalışanlarımızın maddi ve sosyal tüm haklarında iyileşme sağladık. Çalışanlarımızın mutluluğu bizleri de mutlu etmekte” dedi.

Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası Antalya Şube Başkanı Ünal Şahin, Başkan Böcek’e çiçek takdim ederek teşekkür etti.