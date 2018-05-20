Bu ülkenin başından Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını uzaklaştırmak. Neden? Çünkü bu iktidar sayesinde Türkiye kat be kat büyüdü. Gelişti. Refahı arttı. 24 Haziran seçimleri bu ülkeyi teslim etmek isteyenlerle, bu ülkeyi teslim etmek istemeyenler arasındaki bir mücadeledir. Birlik beraberlikle bu oyunları bir kez daha bozacağız” dedi.

AK Parti Serik Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya AK Parti Milletvekili İbrahim Aydın, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile partililer katıldı. Başkan Menderes Türel, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin AK Parti iktidarı dönemindeki gelişimine dikkat çekerek, “Şöyle bir son 15 seneye baktığımızda ülkemiz, Serik’imiz, Antalya’mız nereden nereye geldi. Bunu çok iyi idrak etmemiz lazım. Ekonomimizin 3.5 kat büyüdüğü bir ülkedeyiz. Bütün dış dünya küresel güçlerin ayağımızı bağlamaya çalışmasına rağmen dimdik ayakta duran bir Türkiye ve büyüme hızında dünyanın ikinci büyük ülkesi olan bir Türkiye. Ve Avrupa Birliği’ne baktığımızda, G20 ülkelerine baktığımızda Dünya birincisi olan bir Türkiye. Bu nasıl oluyor? Bir kere tabi ki bu öncelikle istikrar sayesinde oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği işte bu istikrarın temelini oluşturuyor. İstikrar olmadığı takdirde huzur ve barış olmaz” diye konuştu.

"Türkiye’nin gelişmesini istemiyorlar"

Türkiye’yi karıştırmak isteyenlerin, gelişmesini istemeyenlerin hep olduğunun altını çizen Türel, şunları söyledi: “Ama biz bütün bu sorunları sizlerin birliği beraberliği ile milletimizin dimdik ayakta durmasıyla aşmışız. Malazgirt’te, Çanakkale’de destan böyle yazılmış, 15 Temmuz’da destan böyle yazıldı, Afrin’de destan böyle yazıldı. Şimdi önümüzde çok önemli bir imtihan daha var. Tabi görüyorsunuz yedi düvel birleşmiş bir tek şeyin peşinde. Bu ülkenin başından Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını uzaklaştırmak. Tek hedef bu. Neden? Çünkü bu iktidar sayesinde Türkiye kat be kat büyüdü. Gelişti. Refahı arttı. Sorunlarımız yok mu, tabi ki var ama o sorunları da çözecek tek lider var o da Recep Tayyip Erdoğan. İşte onun için bu ülkenin başında cumhurbaşkanımızı istemiyorlar.”

"Başaramayacaklar"

Başkan Türel şöyle devam etti: “24 Haziran’daki yarış kimin cumhurbaşkanı olacağı yarışı değil. 24 Haziran’daki yarış, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olması veya onu cumhurbaşkanı yaptırmama mücadelesi. Çünkü bu ülkeyi teslim almak isteyenler çeşitli tezgah, kumpas ve oyunlarla seferber oldular. Önce 3 tane ağaç söküldü diye, kesilmedi bile, söküldü, büyük bir çevre katliamı yapılıyormuş gibi Gezi Olayları adı altında toplumsal bir ayaklanma başlatmaya kalktılar. Biz zannettik ki çevre eylemi yapıyorlar arkasından bir baktık, üçüncü köprü, üçüncü havaalanı yapılmasın, bunlar çıktı. Dert başkaymış. Başaramadılar. Arkasından baktık, 17-25 Aralık senaryosu yargı darbesi ile yine AK Parti’nin iktidardan uzaklaştırılmaya çalışılması ile ilgili tezgahlar... Yine başaramadılar. Toplumsal ayaklanmayı denediler, olmadı. Yargı darbesini denediler, olmadı. Bu sefer de ordu ile darbe yapmak istediler, milletin almış olduğu silahlarla, tanklarla, toplarla, tüfeklerle o namluları millete çevirerek darbe yapmaya kalktılar ama bu millet o tanklara toplara tüfeklere göğsünü siper etti onlara yine fırsat vermedi. İşte böyle bir büyük millet sayesinde ayakta duruyoruz. Sizler sayesinde ayakta duruyoruz.”

Ekonomi oyunu

Tezgahın yine aynı olduğuna dikkati çeken Türel, “Seçmen tercihlerini etkileyen en önemli faktör nedir, ekonomi. Şimdi ekonomi darbesiyle seçim öncesinde manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Dolar’ı zıplatıyorlar, Euro’yu hoplatıyorlar. Vatandaşın cebindeki paranın riske girdiğini hissettirmeye çalışıyorlar. Şimdiki yeni oyunlar bunlar. Ama bu millet bu oyunları da yemeyecek. Çünkü bunların gelip geçici olduğu biliniyor. Bu oyunlar öyle sürdürülebilir olmuyor. Bu millet sandıkta öyle bir tokat vuruyor ki, bugün 4.5 lira dolar AK Parti iktidara geldiğinde seçimin ertesi günü 3.5’a düşecek bu millet bunu çok iyi biliyor. Bunların hepsi manipülasyon, hepsi tezgah, hepsi kumpas. Dert AK Parti’yi ve Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkenin başından uzaklaştırmak. Ama Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının derdi ne? Bu milleti kalkındırmak. Bu milletin kalkınmasını istemeyenler şimdi yeniden bu oyunları kuruyorlar. Cumhurbaşkanımız çok güzel söylüyor. Nasıl ki Gezi’de başaramadınız, 17-25’te başaramadınız, 15 Temmuz’da başaramadınız, 24 Haziran’da da başaramayacaksınız diyor sayın Cumhurbaşkanımız” şeklinde konuştu.

"Çok çalışmalıyız"

“24 Haziran seçimleri bu ülkeyi teslim etmek isteyenlerle, bu ülkeyi teslim etmek istemeyenler arasındaki bir mücadeledir” diyen Başkan Türel, “AK Parti bu ülkeyi teslim etmeyecektir. Biz bu milletin birliği ile beraberliği ile hep bu oyunları bozduk. İnşallah 24 Haziran’da bu oyunları bozacağız. Tabi bunun için çok çalışmak gerekiyor. Gece gündüz uyumadan çalışmak gerekiyor. Çünkü son pişmanlık fayda vermez. AK Partili kadrolar iş başında olmadığında 2009-2014 arasında Antalya’da ben yaşandığını çok güzel gördünüz. Bir tane çivi çakmadılar. Laylaylomla belediyecilik yapmaya kalktılar. Şimdi bakıyorsunuz başta Serik’imiz Antalyamız her yerde maşallah ihya ve inşa faaliyetleri, imar faaliyetleri sorunlar çözülüyor. Bu sorunları çözen sizsiniz. Sizler bizleri göreve getirmeseydiniz, bizleri bu uyumlu beraberliklerini sağlamasaydınız biz hala bu sorunları çözemeden bekliyor olacaktık. Biz sizlerin hizmetkarı olarak bu görevleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Türel, Antalya’da 24 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini bu açılışla Serik’ten ateşlediklerini sözlerine ekledi.