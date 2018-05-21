Türel: “Dağbeli ve Bademağacına yeni otobüs seferleri başlıyor”

Antalya otogarını Döşemealtı’na taşıyacaklarını belirten Türel, raylı sistemin 2019’dan sonra Kepezaltı-Santral’in son durağından Organize Sanayi’ye uzanacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi her gün farklı bir ilçede iftar sofrası kurmaya devam ediyor. Büyükşehir’in iftar sofrası bu kez Döşemealtı’nda kuruldu. İftar yemeğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. İftar yemeğine yoğun ilgi gösteren Döşemealtılılar Başkan Türel’i sevgiyle karşıladı. Başkan Menderes Türel iftar öncesi Döşemealtı’nda vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, “Hayırlı Ramazanlar” dileklerini iletti, sorunlarını dinledi. Aydınlar Mahallesi sakini Hüseyin Erdoğ’un ailesine taziye ziyaretinde bulunan Türel, Yağma Mahallesi’nde rahatsızlığı bulunan Ahmet Arıca’ya geçmiş olsun dedi. Türel, Aydınlar Mahallesi’nde Hatice Coşanay, Yeniköy Mahallesi’nde Keziban ve Mehmet Koç, Asiye Dik, Veli Tez, Hasan Pişkin ve ailesini ziyaret ederek, sohbet etti.

İftar sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ramazan ayının dünya barışına katkı sağlamasını dileyerek, “Filistinli kardeşlerimiz bu mübarek ayı acı ve gözyaşıyla karşıladı. Masum çocuklar, masum insanlar öldürüldü. Dualarımız dünyanın neresinde olursa olsun şiddete ve zulme maruz kalan Müslüman kardeşlerimiz için” dedi.

“Antalya’nın yenilenen yüzü”

Ramazan ayında da hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Türel, “Döşemealtı Antalya’mızın yenilenen yüzü oldu. Döşemealtı’nın ilçe olmasında çok büyük katkımız oldu. Ardından hizmet vatandaşın ayağına geldi. Bugün ise yeni yatırımların, yeni projelerin adresi neresi diye bakınca karşımıza hep Döşemealtı çıkıyor. Ne mutlu bize ki dünyanın en büyük, en güzel, en modern futbol tesisi olan Antalyaspor Tesislerini Döşemealtı ilçemize yapabildik. 43 milyon lira bir bütçe ile Döşemealtı’na Antalyaspor Tesislerinin gelmesi farklı bir değer kazandırdı” diye konuştu.

“Çevreyolları ile kolay ulaşım”

Döşemealtı’nda hep büyük hedeflerle çalıştıklarının altını çizen Menderes Türel, “Döşemealtı ilçemizde Engelli Rehabilitasyon Merkezimiz var. Bu merkezin ünü Türkiye sınırlarını aşmış durumda. Batı Çevre Yolu’nun açılması bile Döşemealtı’nın gelişmesine çok önemli katkı koyuyor. Artık Batı Çevre Yoluyla Kemer istikametinden Korkuteli kavşağına Döşemealtı’na anında ulaşıyorsunuz. Bunun devamı da geliyor. Burdur istikametinden gelip de Serik, Manavgat ve Alanya istikametine devam edecek olanlar, kuzey çevre yolunu kullanacaklar. Bunun bağlantısındaki kavşakların bir kısmı bitti bir kısmı da bitmek üzere.”

Toplu ulaşım müjdeleri

Döşemealtı’nın toplu ulaşımla ilgili sorunlarına yeni çözümler üretmekte olduklarını kaydeden Başkan Menderes Türel, “Son olarak DM 85 ve DM 86 hatlarını otogar kavşağına kadar götürüp oradan diş hastanesine kadar rahatlıkla tek araçla ulaşımınızı sağlayacağız” dedi. Türel, önümüzdeki haftalarda Dağbeli ve Bademağacı’na toplu ulaşım araçlarının sefere başlayacağını müjdeledi. TOKİ konutlarına balkon sözünü yerine getirdiklerini söyleyen Türel, inşaatların başladığını ve yakında TOKİ sakinlerinin balkonlarına kavuşacaklarını belirtti. Başkan Türel, Döşemealtı’ndaki tüm grup yollarını da tamamladıklarını söyledi.

“Söz verdik elektrik bedava”

Başkan Türel söz verdikleri gibi çiftçiye sulama suyunda elektriği bedava yaptıklarını ifade ederek, “Sulama suyunda elektriği bedava yapacağız dedik. Söz verdik oldu mu? Kovanlık’ta, Çığlık’ta, Yağca’da, Karaveliler’de, Karataş’ta, Ekşili’de, Aşağoba’da, Çıplaklı’da sulama suyu yüzde 50 daha ucuz. Neden? Çünkü elektriği bedava da ondan. Sulama suyunda elektriği bedava sağlayınca, sulama suyunun masrafı da yarı yarıya düşmüş oldu” dedi.

“Otogar Döşemealtı’na taşınacak”

Antalya Otogarı’nı da Döşemealtı’na taşıyacaklarını belirten Başkan Menderes Türel, “Modern, çağdaş bir otogar olacak. Döşemealtı’nın bu güzelliklerine yakışan enerjisini güneşten üreten, Döşemeatlı’nda hayata geçirmenin heyecanı içerisindeyiz. Şimdi artık şehrimizin kalbi otogar, Döşemealtı’nda hayat bulacak.”

Raylı sistem 2019’dan sonra

Döşemaltı’nın senelerdir raylı sistemi beklediğini ifade eden Türel, “2’nci etabı bu dönemde ilk senelerde bitirdik. Bugünlerde de 3. Etap başlıyor. Varsak’tan başlayıp, Otogar, Üniversite ve Araştırma Hastanesine kadar gidecek. 2019’dan sonra da Kepezaltı-Santral son duraktan Organize Sanayi’ye kadar raylı sistem Döşemealtı’na gelmiş olacak. Ama nasıl olacak sizin dualarınızla desteklerinizle olacak. Başkalarına benzemeyiz. Az laf çok iş bizim felsefemiz bu” dedi.

Hastane yatırımları

“Döşemealtı Antalya’nın yükselen devi” diyen Menderes Türel, “Hızlı Tren garı da Döşemealtı’nda olacak. Bin 500 yataklı şehir hastanesi de Döşemealtı’na çok yakın bir yere kuruluyor. Kepez sınırında olsa da Döşemealtı’na daha yakın. Ayrıca Döşemealtı merkeze yapılacak bir hastane daha yatırım planına alındı. Bununda müjdesini vereyim. Bu yatırımların hepsi ilçemize değer katarken aynı zamanda iş ve aş anlamına geliyor. Döşemealtı kazansın Döşemealtı’nın kazancı artsın. Bu birliğimizi, istikrarımızı Allah bozmasın. Türkiye eğer 16 senede 3 buçuk kat ekonomisini büyütmüşse işte bu istikrar ve sizin desteğiniz sayesinde. Bu hizmetler sizlerin birlik ve beraberliği ile dua ve destekleriyle gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.