Türel, Komutanları ağırladı

Türk Silahlı Kuvvetleri Donanma Komutanlığı’nın sevk ve idaresindeki, "Beyaz Fırtına-2018 Tatbikatı" Marmara ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz’de sürerken, liman ziyareti kapsamında Antalya’ya gelen Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hakan Ercan, 3. Denizaltı Filotillası Komutanı Dz. Kd. Alb. Timur Yılmaz, Antalya Deniz Komutanı Dz. Kd. Alb. Gökhan Göktaş ve TCG Gaziantep Gemisi Komutanı Dz. Kd. Bnb. Bora Gümüş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e ziyarette bulundu. Marmara, Ege ve Akdeniz’de deniz güvenliğinin devamlılığını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen tatbikat hakkında bilgi veren komutanlar, Beyaz Fırtına 2018 Tatbikatını gerçekleştirmek için Antalya’da bulunduklarını söyledi.

TCG Gaziantep Gemisi ziyarete açılacak

Donanma çapında Türkiye’nin her yerinde 19 Mayıs törenlerinin de icra edildiğini ifade eden komutanlar, 19-20 Mayıs 2018 tarihlerinde sabah 10.00-12.00 ve öğleden sonra 14.00-17.00 arası TCG Gaziantep Gemisi’nin halkın ziyaretine açık olacağını belirterek tüm Antalyalıları davet etti.

Türk donanmasını Antalya’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Menderes Türel, ziyaretin sonunda konuklarına Antalya’ya özgü reçel hediye etti.