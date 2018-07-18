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18 Temmuz 2018 12:19

Tütüncü, oda ziyaretlerine devam etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kuaförler ve Manikürcüler, Servisçiler, Otobüsçüler ve Semt Pazarcıları Odası üyeleriyle biraraya geldi.

Tütüncü, oda ziyaretlerine devam etti

18 Temmuz 2018 12:19


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meslek odaları ziyaret turuna devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde seçim dönemlerini geride bırakan AESOB, ATSO ve ATB’ye ‘hayırlı olsun’ ziyaretlerinde bulunan Başkan Tütüncü, Kuaförler ve Manikürcüler, Servisçiler, Otobüsçüler ve Semt Pazarcıları Odasını da ziyaret ederek, esnafın gönlünü alıyor. Esnaf dostu başkan, ilk önce Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir’i ziyaret etti. Sektörün sıkıntılarını anlatan Başkan Demir, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Tütüncü’den 4 oda ziyareti


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ikinci durağı Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin oldu. Başkan Şahin, ziyaretinden dolayı Başkan Tütüncü’te teşekkür etti. Başkan Tütüncü, daha sonra Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan’ı ve ardından da Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz’ü makamında ziyaret etti. Mesleki sıkıntıların gündeme geldiği, istek ve dileklerin görüşüldüğü ziyaretlerde konuşan Başkan Tütüncü, her zaman esnaf dostu bir belediye olduklarının bir kez daha altını çizdi.



Esnaf toplumun dinamiği


Toplumun nabzını tutan en dinamik unsurun her zaman esnaflar olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Esnaf toplumun vicdanıdır. Esnafa yakın olan, topluma yakın olmuş demektir. Biz de esnafımızla birlikte aynı yöne bakmaya, esnafımız için gayret etmeye, esnaf birliklerimize ve odalarına destek olmaya her zaman devam edeceğiz” diye konuştu.




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