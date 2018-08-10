Ulaşım esnafının gelir kaybı telafi edilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ağustos ayı devam meclis toplantısı yapıldı. Mecliste 44 maddenin görüşüldüğü mecliste, ‘Toplu ulaşımda ücretsiz veya indirimli yararlanmalar sebebiyle otobüsçü esnafın uğradığı gelir kaybı telafi edilecek’ maddesinin üzerinde duruldu.

Konuya açıklık getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ulaşım esnafıyla güzel bir iş birliği içinde olduklarını kaydederek, ulaşımdan gelen şikayet oranın azaldığını söyledi. Türel, “Kutlu doğum sancılı geçer diyoruz, o günlerin ardından güzel bir noktaya geldik. Bu kapsamda esnafımıza gerçekten destek verilmesi hususunda adım attık. Bunun da gerekçesi 65 yaş üstü taşınan ücretsiz yolcular, indirimli taşınanlardan dolayı esnafın yaşadığı gelir kaybıydı. Esnafın bu ücretsiz ve indirimli taşınanlardan dolayı desteğe ihtiyacı vardı. Bu kapsamda bizzat esnaf temsilcilerimizle Ankara’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızla bir araya gelerek çözmeye çalıştık. periyodik görüşme zinciri oluşturdum hepsiyle birkaç kez görüşerek, yasalaşması konusunda adım attık. Esnafımız sıkça yanımıza geliyordu akaryakıt yedek parça gibi maliyet artışlarından kaynaklanan fiyat yükseltmelerine yönelik talepleri oluyordu. Bu düzenlemelerin içine onu da ekledik. Sene de bir kez TEFE/TÜFE’yle ilgili fiyat artışı yapmaktı. Esnafımız yılbaşından yılbaşına istedi. Böylelikle TEFE/TÜFE ortalamasında sisteme bağlamak istedik” dedi. Madde kapsamında, ulaşım esnafı aylık 30 bin lira gelir elde ediyorsa, kooperatif desteğiyle 32 bin lira gelir temin etmiş olacak.

Uzun süre sefere çıkmamış otobüslere farklı uygulama

Uzun süre sefere çıkmamış otobüsler olduğunu vurgulayan Türel, trafiğe çıkmayan araçlara farklı bir uygulama yapıldığını kaydetti. Türel’e ve belediye meclisine teşekkür eden Antalya Otobüsçüler Oda Başkanı Yasin Arslan ise, bu konunun üzerinde yıllardır uğraşıldığına dikkat çekti.

Mülkler alınıp, esnafa ucuza kiraya verilecek

CHP’li meclis üyesi Recep Tokgöz’ün ‘Sobacılar Çarşısı’nda belediyeye ait olmayan yerleri, belediyeye mi katacaksınız?’ sorusuna cevap veren Türel, “Vakıfların kiralarının düşmesi mümkün değil. Biz de istiyoruz ki, oradaki esnaflar rahat etsin. Vakıflarla fiyat düşürmeyi çalışıyoruz. ‘Bize mülkleri satın, esnafa ucuza verelim’ dedik. Bazı esnaflar 5 yıl kirasını ödeyememiş. Kültür ve Turizm Bakanımız geldiğinde bu durumu, ona arz ederek, mülkiyet talebimizi yenilediğimizi söyledim. Vakıflara ve Vali beye teşekkür ediyorum. Belki yarın ya da bir gün genel sekreterimiz Ankara’ya gidecek. Biz de mülkiyet alırsak, esnafı rahat ettireceğiz. Sobacılar Çarşısındaki belediye dışındaki yerleri belediyeye katacağım” ifadelerini kullandı.

Cep otoparklarına parkomat sistemi kurulmasının esnafın talebiyle gerçekleştiğini da dile getiren Türel, cep otoparklarının trafiğe sıkıntıya sokmadığını ifade ederek, bu otoparkların 10 yıl süreyle ANET’e kiralanmasının mevzuat gereği olduğunu da sözlerine ekledi.

Türel: “Babacan en ucuz paketi kullandınız demişti”

Aynı zamanda, mecliste belediyenin geçtiğimiz senelerde hizmete sunduğu raylı sistemler de konuşuldu. ‘Bu raylı sistemi yaparken yabancı parayla borçlandık. Belediyenin gelirleri Euro üzerinden mi? Faizleri ödendi ana borçları kaldı’ söylemlerine, ‘Dönemin Ekonomi Bakanı Ali Babacan bize, ‘Raylı sistem projesinde Türkiye’nin son 40 senede kullandığı en ucuz paketini kullandınız’ demişti’ diyerek yanıtladı.

Türel: “Dövizdeki Artış bugün var, ayrın yok”

Raylı sistemle ilgili bir sıkıntının olmadığını söyleyen Türel sözlerine şöyle devam etti:

“Dövizdeki artış bugün var, yarın inşallah belki geriye gidecek. Türkiye darbe girişiminden kurtuldu, milletin vergileriyle alınan asker giysisiyle içindeki şerefsizler bu millete silah sıkarak darbe girişiminde bulundular. Cumhurbaşkanımız ve toplum sayesinde geri çevrildi. Türkiye artık yeni Türkiye. Eski Türkiye olmadığı için yeni Türkiye’yi hazmedemeyenler durmayacaklar. Şimdi Türkiye ekonomik krizle karşı karşıya. Bunu da aşarız”