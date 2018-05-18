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18 Mayıs 2018 15:05

Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Fatoş Boncukcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

18 Mayıs 2018 15:05


AÜ Finike Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Fatoş Boncukcu (20), dün gece saat 04.00 sırasında kaldığı öğrenci yurdunda fenalaştı. Finike Devlet Hastanesine kaldırılan Boncukcu, burada yapılan ilk tedavisinin ardından ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gönderildi. Bu hastanede tedavisine devam edilen genç öğrenci, Konyaaltı ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Boncukcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Boncukcu’nun kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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