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18 Mayıs 2018 16:03

Üniversiteli Fatoş, iki gün önce babasına diplomasını göndermiş

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Fatoş Boncukcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Üniversiteli Fatoş, iki gün önce babasına diplomasını göndermiş

18 Mayıs 2018 16:03

Boncukcu’nun bu yıl mezun olduğu ve iki gün önce babasına diplomasının fotoğrafını gönderdiği öğrenildi.


AÜ Finike Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Fatoş Boncukcu (20), dün gece saat 04.00 sırasında kaldığı öğrenci yurdunda fenalaştı. Finike Devlet Hastanesine kaldırılan Boncukcu, burada yapılan ilk tedavisinin ardından ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gönderildi. Bu hastanede tedavisine devam edilen genç öğrenci, Konyaaltı ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Boncukcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından baba Sefa Boncukcu, kızının cenazesini teslim aldı. Fatoş Boncukcu’nun cenazesinin memleketi Çorum’da toprağa verileceği öğrenildi.



"Diplomasını göndermişti"


Baba Sefa Boncukcu, kızının Finike’de 2 yıllık dış ticaret bölümü okuduğunu ve bu yıl mezun olduğunu söyledi. Kızının daha 20 yaşında olduğunu hatırlatan baba Boncukcu, “2 gün önce bize mezuniyet diplomasını göndermişti. Kendisini bekliyorduk, cenazesi geldi bize. Nasıl öldüğünü bilmiyoruz. Kalp krizi diyorlar ama kesin bir bilgi yok. Hastanelerde yoğun bakımlarda yer aradık. Helikopterle getirildi kızım ama neden başka bir hastaneye sevk edildi. İlk çocuğumdu, kardeşleri şimdi evde bekliyor. Ama ne diyeceğimi bilemiyorum” dedi.




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