Uysal, Erzurumsporu kutladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Erzurumlu Dadaşlar Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Oktay Çimoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Başkan Uysal, ziyarette hemşeri derneklerinin Muratpaşa’yı ortak akılla yönetmek konusunda gösterdikleri hassasiyette önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Hemşeri derneklerinin bu gücünü açığa çıkartmak için Türkiye’de bir ilke imza atarak Muratpaşa Ortak Akıl Merkezleri Abdullah Sevimçok Yerleşkesi’ni yakın zamanda hizmete alacaklarını belirten Başkan Uysal, “İşletme plan çalışmaları devam eden yerleşkede sivil toplum ve inovasyon merkezi, mutfak sanatları işliği, yeri ürünler bedesteni, kreş, AR-GE, AB Danışma ve Proje Ofisi’yle bir bütünlük içinde olacak. Sivil Toplum Merkezi’nde yer tahsislerini Devlet İhale Kanunu ile Sayıştay kararı doğrultusunda ihale usulüyle gerçekleştirmek durumundayız. İhale şartnamelerini oluşturabilmek için Muratpaşa’da faaliyet gösteren 1145 derneğe mektup ve başvuru evrakları posta yoluyla gönderdik. 1 Haziran’a kadar başvuruları alacağız” dedi.

Uysal, 17 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Erzurumspor’u da kutladı.

Dernek Başkanı Çimoğlu ise geçen yıl kurulan derneğe desteklerinden dolayı Başkan Uysal’a teşekkür ederken başarılı çalışmaları dolayısıyla kutladı.