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23 Temmuz 2018 11:27

Uysal’ın hafta sonu mesaisi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu Alanya ve Elmalı ilçesi’ndeki etkinliklere katıldı.

Uysal’ın hafta sonu mesaisi

23 Temmuz 2018 11:27


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ilk durağı hafta sonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı 13. Uluslararası 34. Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma etkinlikleri oldu. Elmalı’nın Tekke Mahallesinde düzenlenen ve Muratpaşa Belediyesi’nin de önemli destek verdiği anma etkinliklerinde Başkan Uysal’a ilgi yoğundu.


Anma etkinlikleri için Türkiye’nin dört bir yanından Tekke’ye gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Uysal, “Bu dünyaya yüzyıllardır söz söyleyen Abdal Musa gibi, Yunus Emre ve Mevlana gibi evrensel değerler var. Bu topraklar bu değerleri üretmiş. Bunlara yaslanmalıyız, bunları bütün insanlığın değerleri olarak kabul ettirmek için gayret sarf etmeliyiz” diye konuştu.


Başkan Uysal, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’yla birlikte aynı gün Antalya’ya dönerken Pazar günü Alanya ilçesi’ne geçti. Başkan Uysal, Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne katıldı. Başkan Uysal, Gökbel’de bir araya gelen yağlı güreş severleri selamlayan ve pehlivanlara başarı dileklerinde bulundu.




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