Uyuşturucudan ilaçsız bir şekilde kurtulmak zor değil

Programla ilgili bilgiler veren Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir, “Narconon programı ile öğrenciler sadece eğitim ve rehberlik programıyla topluma kazandırılıyor. Birçok aşaması olan eğitimle hiçbir ilaç kullanmadan başarıya ulaşıyoruz” dedi.

Türkiye’de hızla yayılan uyuşturucu batağının kurutulması için toplumun bilinçlendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve gençlerin eğitilmesi gerektiğine dikkat çeken Ufuk Tezemir, “Biz bunun için varız, devletimiz ve milletimizle omuz omuza verip bu sorunu çözebiliriz. Pratik ve öğrenme, kişiyi kararlığa, öz saygıya ve kişisel değerlerine yönlendirir. Diğer önemli bir husus, bu kurslar uyuşturucudan uzak bir yaşamı sürdürmek için gerekli öz kontrol ve kişisel gücün gelişimine yardım eder. Aynı fiziksel becerilerde olduğu gibi yaşam becerileri de öğrenilebilir. Narconon programı ile öğrenciler sadece eğitim ve rehberlik programıyla topluma kazandırılıyor. Birçok aşaması olan eğitimle hiçbir ilaç kullanmadan başarıya ulaşıyoruz” dye konuştu.

Narconon programının çok kolay bir program ve bir yaşam modeli olduğunu belirten Tezemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kişi programa girince kimliğini kaybetmiş durumda oluyor, amacını, kişiliğini ve yaşama isteğini kaybetmiş durumda oluyor. Sadece uyuşturucuyu tanıyor. Narconon programı birkaç aşamadan geçerek insanın bütünlüğünü, dürüstlüğünü ve kendini yeniden kazanmasını sağlıyor. Bu program hayatını bugünü, yarını uyuşturucu kullanmadan nasıl yaşayabileceğini öğretiyor. Narconon programının amacı, ahlaki ve etik değerlerini yeniden keşfedip hayatta nasıl kullanacağını öğretiyor. Narconon eğitimini başarı ile tamamlayan, 14 yaşında uyuşturucu batağına saplanan ve 25 yıldır bağımlı olan bir öğrencimiz, 4 aylık eğitimini tamamladı şükürler olsun ki bu bayramda ailesine kavuşacak. Çocukluğundan hayal meyal hatırladığı bayramları, bu Ramazan Bayramı’nda ailesiyle birlikte yaşayacak. Gözlerinde ki mutluluk hiçbir şeye değişilmez. Bu mutluluğu bağımlı olan tüm insanların da yaşaması için eğitmen olarak kalacak.”

Çevrede hayatı tehdit eden birçok unsur olduğuna da dikkat çeken Tezemir, “Oldukça iyi durumda olan bir kişi aniden kötüleşir ve başarısız olmaya başlarsa bu belli bir sebepten olur. Ya da kendini mutlu ve iyi hisseden kişi, görünen bir sebep olmaksızın aniden mutsuz hissetmeye başlarsa buna bir şey ya da bir kişi sebep olmaktadır. İnsanlar yaşamlarındaki iniş ve çıkışların üstesinden gelmek için bazen uyuşturucu ve uyuşturan ilaçlar kullanırlar. Ancak, uyuşturucu ve uyuşturan ilaçlar bu iniş çıkışların asıl sebeplerini çözmez, bu yüzden kişi aynı şeyleri yaşamaya devam eder. Kendinize ve diğer insanlara karşı dürüstseniz yaşamınızı her zaman iyi bir şekilde sürdürürsünüz. Kendi dürüstlüğünüz ve öz saygınız ve ne kadar başarılı olduğunuz arasında bir ilişki vardır. Dürüst ve kendine saygı duyan bir insan, dürüst olmayan bir insandan çok daha fazla şey yapabilir ve hedeflerine daha kolay ulaşır” şeklinde konuştu.

“Dürüstlük ve öz saygı ilaç ve uyuşturucu kullanmadan yaşamak için hayati derecede önemlidir” diyen Tezemir, “Diğer insanlara karşı dürüstseniz yaşamınızı her zaman iyi bir şekilde sürdürürsünüz. Şu andaki çevremiz, sinmiş, insan hayatını tehdit eden birçok unsurla doludur. Uyuşturucular , radyoaktif atıklar , çevreyi kirleten şeyler, çeşitli kimyasal temizlik maddeleri sadece her yerde olmakla kalmıyor aynı zamanda zaman geçtikçe giderek yaygınlaşıyor. Aslında onlara o kadar sık rastlamaktayız ki onlardan kaçınmak neredeyse imkansızdır. Ağrı kesicilerin ve sakinleştiricilerin kolayca elde edilebilirliği, sanayi ve zirai kimyasal maddelerin ve kimyasal savaş için geliştirilmiş olan toksik maddelerin artan kullanımı, kısaca bu toplum, bu zamanda toksik maddelerle dolmuştur. Objektifler , Asistler ve Narconon kurslarıyla biyokimyasal dünyaya karşı koyabilir , uyuşturucusuz bir yaşam sürebilirsiniz. Bir kez uyuşturucu özlemi tamamen atıldığında ve bağımlılığın fiziksel yönü halledildiğinde, kişiyi ilk etapta uyuşturucuya iten nedenlere yönelme zamanıdır. Bu da bireyin başarısı için gerekli yaşam becerilerini öğreten pratik kurs çalışmalarıyla yapılır ki bu beceriler madde istiması ile savaşan kişilerin genellikle gözden kaçırdığı veya hiç sahip olmadığı şeydir. Biz Kurtuluş Vakfı olarak inançla, yılmadan üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapacağız. Bize ulaşın, umutlarınızı ve geleceğinizi yeniden kazanın” ifadelerini kullandı.